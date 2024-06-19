普京抵达朝鲜开启备受争议的访问 金正恩热情迎接

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)抵达朝鲜进行访问，星期三(6月19日)与朝鲜领导人金正恩举行峰会。外界普遍预期，两人将讨论加强防务关系、突破国际制裁的方法。 普京搭乘的飞机于星期三黎明前着陆平壤。金正恩亲自接机，两位在国际上被孤立的领导人在红地毯上握手拥抱，随后普京车队驶上挂满了俄罗斯国旗的街道。 朝鲜官媒朝中社报道称，金正恩表达了再次与普京见面的喜悦。这是普京时隔24年再次访问朝鲜这个与世隔绝的国家。 自二战以来，莫斯科和平壤一直维持盟友关系。2022年俄罗斯入侵乌克兰之后，随着普京在国际社会中越来越孤立并寻找盟友，莫斯科和平壤的关系越趋密切。 美国及其盟友指责朝鲜向俄罗斯提供武器，包括用于乌克兰的弹道导弹，以换取对其核武、导弹和卫星等项目的技术援助。 尽管朝鲜否认向俄罗斯提供军备，但美国五角大楼通过碎片分析，证实了俄罗斯正在乌克兰使用朝鲜制造的弹道导弹。 普京最近更公开感谢了金正恩政府对其在乌克兰战争的帮助。 普京在朝中社发表的文章中写道：“我们高度赞赏朝鲜坚定支持俄罗斯在乌克兰开展的特别军事行动。” 普京表示，两国“目前正在积极发展多方面的伙伴关系”，例如在联合国“保持共同的立场和观点”。 国际社会忧心俄朝强化国防合作 由于对韩国和乌克兰的安全影响，美国星期一(6月17日)对俄罗斯和朝鲜之间不断加深的关系表达“关切”，称将密切关注情势。 乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴(Dmytro Kuleba)敦促国际社会通过增加对基辅的武器供应，来对抗普京和金正恩之间的“孤独的兄弟关系”。 北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)说，普京的访问正表明他是如何“依赖”独裁领导人。“俄罗斯侵略战争的最大支持者是朝鲜、伊朗和中国。” 美国国家安全委员会发言人约翰·柯比(John Kirby)表示：“我们知道，朝鲜弹道导弹仍被用于打击乌克兰目标，这不仅会对乌克兰人民产生影响，还可能因为一些互惠关系，影响朝鲜半岛的安全。” 最近朝鲜和韩国军队在共同边界上对峙，两周内数十名朝鲜士兵二度越过边界，韩军鸣枪示警，凸显了地区安全紧张局势。 朝中社称，普京此次访问凸显了双边关系的“无敌和长久”。