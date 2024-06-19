“大外宣”从中央走向地方 专家：公共外交，行动胜于言语

6月初，中国天津海河传媒中心成立了一个新的“天津国际传播中心”。官方的《天津日报》报道说，该中心“将派出十余路拍摄团队深入多个国家和地区，用镜头和笔墨挖掘展现天津在构建人类命运共同体、共建‘一带一路’和服务国家总体外交大局上的硬核担当。” 无独有偶，5月31日，浙江成立了“浙江国际传播中心”。《中国公共外交协会》在一篇文章中写道，该中心肩负着“对外讲好新时代的浙江故事，以‘浙江之窗’展示‘中国之治’…让世界真正读懂中国。” 自2023年以来，中国的“大外宣”活动（在海外推广中国的声音和形象的一系列宣传活动和战略）有迅速从中央走向地方之势。2023年7月3日，深圳成立“深圳广电国际传播中心”。同年7月12日，江苏成立“我苏国际传播中心”。10月23日，上海成立“上海文广国际传播中心”，其宗旨是“全力打造上海城市形象国际传播的第一视频窗口”。2024年1月16日，河北省成立“长城国际传播中心”……截至目前，中国已经成立了23个省级的国际传播中心，致力于用英语和区域内语言针对邻国和外国受众进行对外宣传和公共外交。 英国诺丁汉大学(University of Nottingham)副教授苏利文(Jonathan Sullivan)对美国之音说，中国在各个领域都会集结所有的资源，包括资金、人力和设备，进行“战斗”，所以，中国在省级地方层面扩大“大外宣”动作并不奇怪。 “话语权之争需要各方力量的共同努力。在中国国内，互联网上全然是党和国家的媒体。争夺对外话语权曾经在很大程度上是中央负责的，但将地方力量纳入其中也是明智之举”。 英国知名公共外交学者任格雷(Gary Rawnsley)认同从战略上来说，这是明智的举措。他告诉美国之音，这表明中国“大外宣”开始认识到，他们不能清一色的对所有外国人进行相同的宣传，而是需要“有的放矢”。任格雷目前任英国林肯大学(University of Lincoln)社会与政治科学院院长及公共外交学教授。 “我想说，战略上这是一个明智的举措，因为它表明中国正在理解为特定受众量身定制信息的必要性。事实上，我看到这些中心的传播内容非常注重邻国人民的需求和利益。”他说。 “有的放矢”，着力加强国际传播？ “量身定制”、“有的放矢”正是中国打造这么多地方国际传播中心的目的。中国官方的求是网2023年11月一篇名为《着力加强国际传播能力建设与体系建构》的文章指出，这些国际传播中心“结合各地特色有的放矢，发展迅速”，将成为中国国际传播的“一支生力军”。 江苏的“我苏国际传播中心”以7种语言在推特（Twtiter）, 脸书( Facebook), Instagram,油管(YouTube)等中国遭到屏蔽的海外主流社交平台开设频道。该中心说，目的是让“不同国家和地区、不同语言、不同文化的海外人士了解江苏。 湖北传播中心主任对《综艺报》表示，该中心除了进驻所有主要海外社媒，在传播方式上制定了“一地一策”，也就是根据受众调整传播内容。