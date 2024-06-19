【禁聞】李強外訪 中共單方面免簽增兩國 【新唐人北京時間2024年06月19日訊】中共總理李強訪問新西蘭和澳大利亞期間，先後宣布把兩國納入單方面免簽國家範圍。之前，中共已對許多西方國家單方面免簽。但一些國家並沒有對中國公民免簽。對此，分析認為，這背後有中共的政治考量與算計。 6月13至20日，中共總理李強對新西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問。13日，李強與新西蘭總理拉克森舉行會談時，宣布將把新西蘭納入單方面免簽國家範圍。 17日李強與澳洲總理阿爾巴尼斯會面後，又宣布將澳洲納入單方面免簽國家範圍。雙方同意對旅遊、商務、探親人員審發3至5年的多次簽證。 分析認為，中共此舉背後有其政治利益的需求與算計。 加拿大華裔作家盛雪：「中共給予哪些國家的公民這個免簽的待遇，它實際上完全是從自己此時此刻的政治利益的需求來出發的。就是中共意識到了它現在被以美國為首的西方自由民主陣營在圍堵，所以它拚命地想要找到突破口，那麼它自然會對很多國家做這樣的嘗試。」 加拿大華裔作家盛雪認為，西方國家對中共的圍堵已經極大地影響了中國經濟及國際關係。 盛雪：「在這種情況下，中共如果一定要維護住自己的核心利益的話，它也確實不能夠跟整個的世界翻臉。它現在給新西蘭和澳大利亞一些看起來非常明顯的優惠的條件，就是去籠絡人心。同時也是為了維護它的核心的利益，不至於受到越來越多的國家對它的這樣的一種傷害。」 中澳關係從2020年起，因中共病毒疫情溯源等問題惡化，中共對來自澳洲的木材、葡萄酒等商品實施限制，但當前大部分限制已解除。李強訪澳後，北京將允許澳洲活龍蝦銷往中國。 盛雪：「中共意識到了它現在成為很多自由民主國家的敵人，那麼它就要想辦法要化敵為友，它就要去出讓自己的一些利益。這樣的一種情況它給對方國家的公民免簽。自然就會使得這個國家的有一些人覺得反正去中國也省事也方便，而且畢竟中國的風景、山川河流，還有美食對很多人是非常有吸引力的。這種時候中共就會對一些目標人物進行進一步的滲透、拉攏。」 5月份，中共已經宣布對法國、德國、意大利、荷蘭等12個國家繼續免簽。 前北京律師、民陣加拿大主席賴建平：「它目的無非是想讓世界各國的人流再次湧入中國。第一個是解決中國經濟問題。因為如果外國的遊客增加，就會帶動中國的經濟發展，會讓中國的旅遊、餐飲、酒店、出租車等這些行業的生意會好起來，它們認為能夠促進中國經濟發展。」 目前，中國正面臨空前的政治和經濟危機，房地產崩盤，消費不振、通貨緊縮、債務高漲、勞動人口下降、外資大面積撤離，工廠企業停業破產，企事業單位降薪裁員。 賴建平：「現在中產階級在返貧，全世界對中國已經沒有了信心。所以它試圖用這種方式對全世界的人進行免簽，你們儘管來中國，它藉此還可以向國際社會說明，中國不願意回到以前閉關鎖國的狀態，中國還是願意跟世界交往，試圖挽回世界遠離中國而去的心。」 不過，前北京律師、民陣加拿大主席賴建平認為，中共的這些免簽措施的效果極為有限，因為很多人已經看清了中共的本質，看清了中國的現狀，他們知道中共正在實施《反間諜法》、《國家安全法》，進入中國會有極大的危險。 編輯/採訪/李韻 後製/鐘元 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/18/a103890269.html