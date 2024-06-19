LTN經濟通》濟州島變中國島？南韓政府忙收爛尾

南韓濟州島位於朝鮮半島西南方，長期以來都是南韓的觀光聖地。（彭博） 中國人買下濟洲島981萬平方公尺土地 歐祥義／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕南韓濟州島位於朝鮮半島西南方，全島面積1845平方公里，約台北市的6.8倍大，但人口僅約67萬人，不僅氣候宜人還有著獨特的自然美景，長期以來都是南韓的觀光聖地，不過自2008年濟州島地區宣布對中國公民開放免簽旅遊後，一切似乎開始變調，儘管中國遊客推動了濟州島旅遊與地產的繁榮，成為了濟州島海外遊客的絕大多數，但與此同時，許多中國投資者開始大肆購買濟州島土地，除了要利用投資移民制度，來獲得南韓的永久居留權外，還可以順道賺一筆「自己人」的觀光財，這番景象更讓中國人戲稱「濟州島快變成中國島了」，但實際上，這些中資在大型開發案上亂開空頭支票，隨著近年來中國房地產業危機不斷增溫，還延燒至海外，在資金鏈斷裂的背景下，還中途撤資使項目淪為爛尾樓。 請繼續往下閱讀… 中國公民自2008年起，無需辦理簽證，就可在濟州島停留30天，這讓濟州島馬上就成為中國遊客出境旅遊的熱門地點，中國也一舉成為濟州島最大的外國旅客來源地，自2014年自2016年間，中國赴濟州島遊客人次，全年一直保持在200萬人次以上，在最高峰時期的2016年1至8月，中國赴濟州島遊客約216萬人次，就占了濟州島所有外國遊客人次的87%，比例高得嚇人。 不過在2016年7月，南韓和美國達成了部署薩德反飛彈系統的協議，此舉引來中國當局強烈不滿，後續更祭出旅遊「禁韓令」 ，封鎖赴韓團體旅遊，由於中國出發的遊輪無法在濟州島進港，中客人數大幅減少，雖然數年後中國將「禁韓令」鬆綁，但中客人數仍不比當年，以疫情爆發之前的2019年來看，當時濟州島外國遊客172.6萬人次，中國遊客約108萬人次，占比約62%，可以發現，即使比例沒有當年誇張，中客仍是濟州島外國遊客的主要群體。 這也吸引了許多中國資金的大量湧入，中國開發商不斷買下濟州島土地，打算建造主題公園、賭場、高層酒店和公寓，截至未受疫情影響的2019年底，外國人在濟州擁有2254.8255萬平方公尺的土地。其中又以中國人擁有的土地最多，共981.8495萬平方公尺，占外國人擁有土地總面積的43.5%，成為濟州島最大的外國地主。 中國當局2016年因南韓設立薩德系統，表達強烈不滿，後續更祭出旅遊「禁韓令」，中國出發的遊輪無法在濟州島進港。（路透） 中國綠地集團 在濟洲島造成爛尾 在中國投資客積極開發土地情況下，度假村、高爾夫球場等在濟州島四處林立，而中國開發商綠地集團就是其中之一，其野心勃勃地想在濟州島發展醫療旅遊業，打造了醫院、公寓和療養設施等，名為綠地濟州健康醫療城（綠地濟州），成為南韓首個外資營利性醫院，豈料之後卻陷入多項爭議，以及資金鏈問題，導致綠地濟州項目至今未成，如同爛尾樓般一片荒廢。 濟州國際自由城市開發中心（JDC）2023年7月接受韓媒採訪時表示，綠地集團的投資承諾尚未兌現，綠地濟州在2012年12月破土動工，但早在2017年6月，就因為資金問題停頓至今，整個項目完工率僅56%，實際投資額金僅更只有當初承諾的62.8%，目前只有400間客房公寓和228間客房的療養設施完工，以及爭議不斷的綠地國際醫院， 綠地國際醫院在2017年7月完工並申請使用執照，濟州道政府緊接著在2017年12月以「只向外國人提供醫療服務」為條件，向綠地國際醫院頒布營業執照。但綠地國際醫院卻對此不滿，提出訴訟，但濟州道政府認為，當初綠地國際醫院提交的規劃就是針對外國人提供醫療服務，因此在2019年4月以「未在領取執照的90天內開業」為由，吊銷綠地國際醫院的執照，此案纏訟4年，一路上訴到南韓最高法院，2023年7月認定濟州道政府的限制合理。綠地國際醫院開辦營利性醫院的計劃確定告吹。 時任濟州道知事的元喜龍，吊銷了綠地國際醫院的牌照。（歐新社） 綠地醫院股權回售75% 給南韓企業 而隨著近年來中國房地產業危機不斷增溫，綠地集團也加速了海外資產去化，將海外項目賣出換取現金，藉此償還負債，在2022年1月時，就把綠地國際醫院的75%股份賣給了南韓國內醫療企業，如今醫院建築和土地的所有權已不再是綠地濟州所有。當時還有聲音質疑，綠地國際醫院建設時享受了稅收優惠，如今卻把股份出售給南韓國內的醫院，有違吸引外國人投資來振興地區的政策宗旨，要求濟州道政府應採取行政措施，收回其享受的稅收優惠。 而綠地集團最初承諾綠地濟州的完工期限為2020年12月，但不斷延後，如今已延到2025年2月。