【新唐人快報】應對中共間諜威脅 硅谷科企加強員工審查 【新唐人北京時間2024年06月20日訊】英國《金融時報》報導，知情人士透露，谷歌（Google）等科技巨頭和OpenAI等備受矚目的初創公司開始加強對員工的安全審查。 紅杉資本（Sequoia Capital）等風險投資公司也鼓勵一些投資組合公司加強對員工的審查，因為他們被美國政府警告，美國的尖端技術產業正在成為中共知識產權盜竊和滲透的目標。 隨著美國收緊對中共的出口管制，中共越來越難以獲得和開發尖端技術，包括人工智能和先進芯片。中共盯上了美國的科技研發公司和技術人員。 中共的間諜案可以追溯到幾十年前，但近年來似乎成倍增加。今年3月，美國檢方指控，谷歌一名前軟件工程師涉嫌竊取人工智能商業機密，同時與兩家中國公司祕密合作。 美國政府表示，在過去五年中，特斯拉（Tesla）、美光（Micron）和摩托羅拉（Motorola）都曾遭受過中共「惡劣」的知識產權盜竊行為。 美國國防工業數據分析承包商「帕蘭提爾」（Palantir）的首席執行官亞歷克斯‧卡普（Alex Karp）說，中共對美國科技公司的間諜活動是一個「巨大問題」，尤其是對企業軟件、大型語言模型和武器系統的生產商。 美國前國家安全顧問麥克馬斯特（HR McMaster）曾就外國間諜風險警告說，來自中共情報機構的威脅「絕對真實，而且它們持續存在」。 谷歌對此回應表示，有「嚴格的保障措施來防止我們的機密商業信息和商業祕密被竊取」。 紅杉和OpenAI沒有回應《金融時報》的置評請求。 與此同時，一些私營安全公司開始向美國企業提供應對中共間諜威脅的戰略方案。 美國「邁進科技」（Strider Technologies，以下簡稱Strider）安全公司向企業提供一種數據工具，以防止一些國家將其公司員工作為攻擊目標以及對第三方供應商和供貨商進行滲透。 Strider聯合創辦人萊維斯克（Greg Levesque）說，該公司最近發現，從事量子計算、人工智能和合成生物學等新興技術研究的初創企業採用其工具的在增多。 Strider的系統利用人工智能收集數據，了解有關外國情報機構針對公司及其員工進行接觸所採取的方法。例如，它追蹤了數百個中國