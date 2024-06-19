內心瞧不起三胖？ 普京訪朝遲到行程縮水 【新唐人北京時間2024年06月19日訊】週三（6月19日）凌晨，俄羅斯總統普京抵達平壤國際機場對平壤進行國事訪問，朝鮮領導人金正恩親自到機場迎接，但因普京遲到，此次行程被縮短至不到一天。 普京最初計劃18日抵達朝鮮，這是他24年來首次訪問平壤。據俄羅斯塔斯社報導，普京於19日凌晨3點左右抵達朝鮮首都。 朝鮮黨報《勞動新聞》和中央電視台（KCTV）19日一早便報導了普京的到訪，但沒有提及普京的遲到，此前它們報導普京將於18日抵達。 在前往朝鮮之前，普京訪問了俄羅斯東部城市雅庫茨克，並會見了遠東地區州長艾森·尼古拉耶夫，聽取了有關技術和國防相關項目的簡報，他還與該地區的年輕專業人士及當地居民進行了交流。完成這些活動後，普京才乘坐私人飛機前往朝鮮。 KCTV展示了平壤新建的街道和燈火通明的公寓，著名的柳京酒店展示了一個LED裝置，上面用俄語寫著「友誼」一詞。 但與過去其他領導人訪問時不同，當普京的隨行人員經過平壤時，朝鮮街道兩旁沒有歡呼的民眾，KCTV鏡頭中只能看到沿途每隔一段距離站著保安人員，大概因為普京遲到，原計劃被打亂。 普京計劃於中午出席官方宴會，隨後與金正恩舉行會晤，會議結束後，普京當天便啟程前往越南河內。普京定於19日下午訪問越南。 普京以開會遲到而聞名，2014年，普京與德國時任總理默克爾會晤，遲到4小時15分鐘，2018年，普京與日本前首相安倍晉三會晤，遲到2小時30分鐘。 但在俄烏戰爭爆發後，普京變得準時，並多次耐心等待他國領導人。金正恩去年9月在俄羅斯遠東地區與普京舉行峰會時，普京準時到達了會議現場。 中朝研究小組高級編輯安東尼·林納（Anthony Rinna）告訴NK News，普京的遲到可能表明，他將金正恩視為低級夥伴，並指出，普京在5月訪問北京時也沒有順便訪問平壤。 「在訪問中國之後訪問（朝鮮）會發出強烈的信號，表明普京將朝鮮視為與中國相對平等的反西方夥伴」，林納說，將朝鮮作為前往越南的中途停留地則表明，普京並不視朝鮮為優先考慮對象，他的遲到只是證明了這一事實。 「朝鮮需要俄羅斯超過俄羅斯需要朝鮮，普京知道這一點」，他進一步說，朝鮮位於俄羅斯的邊緣，普京不能忽視與一個緊鄰其邊境的國家加強關係的機會，尤其是在美中如此深入參與的次區域。 克里姆林宮在普京抵達前宣布，總統發布法令，批准與朝鮮簽署「全面戰略夥伴關係協議」，以升級雙邊關係。 林納表示，克里姆林宮的聲明中缺乏關於該協議的細節，這表明俄羅斯和朝鮮將「守口如瓶」，很可能在公布峰會成果時使用模糊的語言。 俄朝會談似乎也觸動了中共的敏感神經，北京積極與韓國對話。據韓聯社報導，在普京訪朝之際，18日，首次韓中外交安全對話在首爾舉行。兩國外交和國防部門的高官就雙邊關係、韓半島問題、地區和國際局勢等相關議題展開討論。 （記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）