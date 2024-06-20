专家：普京的访问使越南处于“困难境地”且“没有突破”

据星期一(6月17日)接受美国之音采访的三位国际关系专家称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)对越南的访问将使越南这个东南亚国家陷入困境，甚至可能被视为对河内构成风险。专家们预计这次访问不会取得突破。 普京在当地时间星期四(6月20日)早些时候抵达越南，此前他在星期二至星期三访问了朝鲜。据路透社报道，他的飞机降落在河内国际机场，越南副总理陈红河(Tran Hong Ha)会见了他。 河内面临的风险 “在普京访问朝鲜的联合旅行中接待普京对河内来说是不利的，并且会带来一些风险。这可能会使越南在西方、日本和韩国眼中不那么可信。但另一方面，河内将在俄罗斯眼中获得更多的信任，”檀香山井上健-亚太安全研究中心教授吴翁(Alexander Vuving)说。 根据吴翁的说法，普京访问朝鲜和越南之间的联系主要在于后勤方面：普京的日程安排是一次访问这些国家，而不是两次单独的旅行，这样安排更合理。 “但这也凸显了一个事实，即越南和朝鲜一样，是俄罗斯的亲密朋友，”他说。 河内政府下属的智库战略研究与国际发展中心(Center for Strategic Studies and International Development)前主席阮玉忠（Nguyen Ngoc Truong）表示，越南已经发出信息，告诉俄罗斯，他们不希望普京将朝鲜和越南的访问合并在一起，“因为这可能会引起国际误解”。 但联合访问仍将进行，因为“在外交事务方面，越南必须考虑所有的方面，”