官员们说，今年沙特阿拉伯朝觐期间有数百人在酷热中丧生

官员们星期三(6月19日)表示，由于信徒在这个沙漠王国的伊斯兰圣地面临高温，在今年沙特阿拉伯的朝觐期间有数百人死亡。目前人们正试图认领亲人的尸体。 沙特阿拉伯没有对朝圣期间因炎热死亡的人数发表评论，也没有对那些死去的人的死因提供说明。朝圣是每个有能力的穆斯林一生中都需要做一次的。数百人在麦加的穆艾塞姆(Al-Muaisem)附近的应急综合大楼排队，试图获得有关失踪家人的信息。 网上流传的一份名单显示，在为期五天的朝觐期间，至少有550人死亡。一位不愿透露姓名的医务人员在接受美联社采访时表示，列出的名字似乎是真实的。这名医务人员和另一名不愿透露姓名的官员说，他们相信至少有600具尸体在该设施中。 在朝觐中死亡的情况并不少见，有时有超过200万人前往沙特阿拉伯。在朝圣的历史中，也曾经发生过踩踏事件和流行病。 每年，朝觐都会吸引数十万来自低收入国家的朝觐者，“其中许多人在朝觐前几乎没有什么医疗保健，”《感染与公共卫生杂志》(Journal of Infection and Public Health) 4月号的一篇文章说。该文章补充说，传染病可以在聚集的群众中传播，其中许多人为这次朝觐旅行节俭了一生，并且可能是患有基础健康状况的老年人。 然而，今年的死亡人数表明，某些原因导致了死亡人数的激增。一些国家已经表示，他们的一些朝圣者因席卷麦加圣地的高温而死亡，其中包括约旦和突尼斯。 根据沙特国家气象中心的数据，星期二麦加城市及其周边地区的圣地气温达到47摄氏度。旁观者看到一些人在试图进行象征性的用石头将魔鬼砸死时晕倒了。 当局说，在麦加的大清真寺，星期一气温达到51.8摄氏度，但是朝圣者已经前往米纳。 其他人，包括许多埃及人，在炎热和人群中失去了亲人的踪迹。据沙特朝觐当局称，2024年有超过183万穆斯林进行朝觐，其中包括来自22个国家的160多万朝觐者，以及约22.2万名沙特公民和居民。 星期三，在麦加的医疗中心，一名埃及男子在听到死者中有母亲的名字时倒在地上。他哭了一会儿，然后拿起手机打电话给旅行社，大喊：“他就这样让她死了！”人群试图让这名男子平静下来。 该建筑群的安保措施似乎很严密，一名官员宣读了死者的姓名和国籍，其中包括来自阿尔及利亚、埃及和印度的人。那些自称是死者亲属的人被允许进入内部辨认死者。 美联社无法独立确认被存放在该建筑群的那些尸体的死因。沙特官员没有回应寻求更多信息的问题。 沙特王国执政的沙特家族通过其石油财富和对伊斯兰教圣地的管理，在穆斯林世界保持着重大影响力。像他之前的沙特君主一样，萨勒曼国王(King Salman)获得了两圣寺护法的头衔，两圣寺指的是麦加的大清真寺，穆斯林每天向该方向祈祷五次的立方体形天房，以及附近麦地那市的先知清真寺。