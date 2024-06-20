【快報完整版】前光伏龍頭退市 28萬股民血本無歸 【新唐人北京時間2024年06月20日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間6月19日，星期三 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：應對中共間諜威脅，硅谷科企加強員工審查；中菲南海衝突加劇，菲律賓要求賠償；HBM芯片戰？美聯合盟友遏止中共；中國ST愛康退市 28萬股民血本無歸。 【應對中共間諜威脅 硅谷科企加強員工審查】 英國《金融時報》報導，知情人士透露，谷歌（Google）等科技巨頭和OpenAI等備受矚目的初創公司開始加強對員工的安全審查。 紅杉資本（Sequoia Capital）等風險投資公司也鼓勵一些投資組合公司加強對員工的審查，因為他們被美國政府警告，美國的尖端技術產業正在成為中共知識產權盜竊和滲透的目標。 隨著美國收緊對中共的出口管制，中共越來越難以獲得和開發尖端技術，包括人工智能和先進芯片。中共盯上了美國的科技研發公司和技術人員。 中共的間諜案可以追溯到幾十年前，但近年來似乎成倍增加。今年3月，美國檢方指控，谷歌一名前軟件工程師涉嫌竊取人工智能商業機密，同時與兩家中國公司祕密合作。 美國政府表示，在過去五年中，特斯拉（Tesla）、美光（Micron）和摩托羅拉（Motorola）都曾遭受過中共「惡劣」的知識產權盜竊行為。 美國國防工業數據分析承包商「帕蘭提爾」（Palantir）的首席執行官亞歷克斯‧卡普（Alex Karp）說，中共對美國科技公司的間諜活動是一個「巨大問題」，尤其是對企業軟件、大型語言模型和武器系統的生產商而言。 美國前國家安全顧問麥克馬斯特（HR McMaster）曾就外國間諜風險警告說，來自中共情報機構的威脅「絕對真實，而且它們持續存在」。 谷歌對此回應表示，有「嚴格的保障措施來防止我們的機密商業信息和商業祕密被竊取」。