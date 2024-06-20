普京访越签署一系列合作协议，河内试图在地缘政治敌对国之间施展平衡术

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)与越南国家主席苏林（To Lam）星期四(6月20日)签署了一系列协议。西方媒体认为，普京对朝鲜和越南展开的国事访问是莫斯科试图扭转因入侵乌克兰而陷入国际孤立局面的最新努力。 美联社报道说，双方签署了进一步加强在教育、科技、石油和天然气勘探以及卫生健康等领域合作的协议。两国还同意为在越南兴建一个核科技中心制定一个路线图。 普京在双方会谈后表示，两国在亚太地区“发展可靠的安全架构”方面有着共同利益，这一架构的基础是不使用武力、和平解决争端，不建立“封闭的军事政治集团”。 越南新任国家主席苏林也表达了同样的立场，称双方谋求在国防和安全领域进一步合作，应对非传统的安全挑战，同时落实能源项目及扩大投资。 报道援引分析表示，俄罗斯与越南签署的协议不像普京此前一天与朝鲜领导人金正恩签署的包含共同防御条款的《全面战略伙伴关系条约》那样具有实质性。俄朝这一战略性条约可能标志自冷战结束以来，在两国都面临与西方的对峙升级之际，双方建立起最牢固的关系。 普京周四上午抵达越南首都河内后，会晤了权力极大的越共总书记阮富仲(Nguyen Phu Trong)和总理范明政（Phạm Minh Chính）。普京还计划会晤越南国会主席陈青敏（Tran Thanh Man）。 普京此次访问越南受到美国驻河内大使馆的严厉抨击。路透社6月17日报道说，在被问及普京此次访问对越南与美国关系的影响时，美国驻越南大使馆一名发言人称，“任何国家都不应该给普京提供宣传其‘侵略战争’的平台”。 美联社表示，自普京2017年上一次访问越南以来，世界局势发生了巨变。俄罗斯目前面临美国主导的对俄罗斯入侵乌克兰的国际制裁。2023年，海牙国际刑事法院因普京犯下战争罪发出通缉令。但俄罗斯强调不接受国际刑事法院的司法管辖。 美国大使馆发言人还称，“如果他（普京）能够自由旅行，可能会使俄罗斯违反国际法的行为正常化。” 报道援引分析说，普京近期对中国以及目前对朝鲜和越南的访问，是企图打破国际孤立的努力。 美国及其盟国越来越担忧朝鲜与俄罗斯达成武器交易安排，平壤向莫斯科提供用于乌克兰战场急需的弹药，以换取经济援助和技术转让，提升朝鲜核武器和导弹项目的威胁。 俄朝两国都否认有关武器转让的指控。俄罗斯此前赞同的联合国安理会对朝鲜制裁的决议禁止类似的武器和技术转移。