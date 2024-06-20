丹麦拒庇护刘栋玲或被遣返中国，拆墙运动濒临瓦解

海外拆墙运动的负责人刘栋玲在丹麦申请政治庇护失败。由于担心会被强制遣返中国，她与儿子已转往瑞典。海外民主人士联署声援，呼吁丹麦当局重新审理刘栋玲的个案，以免她回国后遭受政治迫害。外界则关注，以打破中国网络封锁为目标的"拆墙运动"会面临瓦解的命运。 政治庇护申请遭丹麦当局拒绝后，拆墙运动负责人刘栋玲接受美国之音专访，证实自己和10多岁的儿子目前身在瑞典。 刘栋玲母子转往瑞典面临困境 一个多星期之前，丹麦难民委员会书面通知刘栋玲，她和儿子申请政治庇护已被拒绝， 并要求两人在七天内离开丹麦。其后刘栋玲补交了新的证据材料，却未能使委员会改变初衷。 刘栋玲说：“它（丹麦难民委员会）说，‘即便案件再次审理，也（要把她）先遣返中国。’我感觉到它遣返的坚定。开完电视会议，我开始坐火车离开丹麦。我现在在瑞典。我现在不能让瑞典的移民局知道。如果告诉瑞典政府，它们也会把我遣返丹麦。我的护照正被丹麦的移民局扣留着。我也无法出去租房。我现在也是情况很艰难吧。就是因为这个案件在丹麦刚结束，在瑞典我也不敢再次申请（庇护）。我担心再申请会导致瑞典把我遣返丹麦。” 数年前，刘栋玲因抵抗拆迁和协助他人维权被当局打压，2022年她以旅游签证前往丹麦，随即开启申请政治庇护的程序。根据难民委员会的最新判断，刘栋玲回国后不会有即时危险。 刘栋玲说：“丹麦移民局说我两次回国没有被边控，也没有被抓捕，回到中国不会有危险。丹麦当局承认拆墙运动，包括恶人榜（中国人权问责资料库）、一人一推，是民间人权组织，但它说，中国没有一条法律说，民间人权组织是违法的，因此我不会被中国政府抓捕、判刑。” 去年3月8日，侨居老挝的乔鑫鑫以打破中国网络封锁为目标发起了“拆墙运动”。两个多月后，乔鑫鑫在老挝失联，其后证实他被带回家乡湖南，被以涉嫌煽动颠覆国家政权罪正式逮捕。乔鑫鑫被捕后，“拆墙运动”的统筹工作由刘栋玲全面接棒，并在过去一年，招募了大约200名志愿者。在这段期间，刘栋玲专责搜集防火墙“建墙者”的信息。她根据中国当局公布的所谓计算机委员会数据安全产业专家委名单，查找他们的背景，掌握他们的信息。她会定期联系建墙者，提醒他们，大数据和网络安全工作侵犯人权底线。 拆墙运动恐后继无人 刘栋玲说，政治庇护申请遭丹麦当局拒绝，肯定会让拆墙运动的前景蒙上阴影，甚至面临瓦解。 刘栋玲说：“我上周在一个我们每周的会议当中寻觅有志之士。我说，‘万一我被遣返了，希望拆墙运动能继续做下去’，但是到现在没有人报名，来担起拆墙运动继续前行。我也不希望拆墙运动就此结束。如果拆墙运动终止了，我真的感觉很惋惜。” 身在荷兰的中国人权问责资料库创办人林生亮对美国之音表示，刘栋玲约在10年前就已走上维权路。刘栋玲老家河南兰考县的亲人去年曾被公安上门骚扰。 虽然当局没有详细说明，但相信与她积极参与“拆墙运动”有关。 林生亮说：“刘栋玲在中国的时候因为遭到拆迁而去上访，后来认识了很多访民，帮助他们利用法律知识打行政诉讼的官司。那时候她已经跟中共结下梁子。虽然她到了海外，但是危险并没有减少。乔鑫鑫被抓没多久，警察驱车几百公里找到她（刘栋玲）的家里，去询问她的事情。” 除了负责拆墙运动的运作，刘栋玲也加入了一人一推关注良心犯活动，同时也参与构建中国人权问责资料库。 林生亮说：“拆墙运动对于中共来说是个危险的项目和危险的举动，因为中共在全世界已在推动、推销防火墙，要协助很多专制国家建立防火墙。把这些建墙的人的资料公布出来，影响到中共的国际形象，影响到中共海外扩张的进度。它肯定会对她（刘栋玲）下手。她是我们中国人权问责资料库的重要成员。她做的这些事已足够让她回到中国后，面临坐牢、酷刑、强迫失踪的威胁。” 海外人士或向欧盟提出申诉 在加拿大多伦多居住的《中国之春》主编盛雪在获悉刘栋玲的困境后，与多名海外民主人士共同发起联署，呼吁丹麦政府暂缓遣返刘栋玲母子，并重新审视其个案。 盛雪说：“丹麦的难民委员会居然说，‘就算是有风险也要先回中国。如果有强而有力的证据证明她(刘栋玲)是应该被保护的人，那么就等她回到中国之后再回来’。这简直是不可理喻。这态度完全违反联合国难民保护原则。她这样的人回到中国受迫害、受酷刑、被关押、被判刑，她怎么可能再回来呢？如果说，丹麦政府在一段时间之内不给予这案子重新关注、审理、审查，我们确实考虑向欧盟提出申诉。”