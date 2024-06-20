中国南方遭暴雨袭击，江河湖库水位暴涨恐酿更多洪涝灾害

中国南方连续多日大面积普降暴雨，导致多地山洪爆发和山体坍塌，有些地方发生重大人员伤亡和财产损失，而处于较高水位的江河湖库则可能随时决堤，从而进一步影响到数百甚至上千万民众的生活。 广东省不仅将防汛应急响应等级提升为二级，中共广东省委常委会星期四（6月20日）还召开会议，为全省防汛救灾工作进行进一步部署。 “受新一轮大范围强降雨叠加上游来水影响，我省江河水位持续上涨，韩江、西江接连出现编号洪水，致使多地发生洪涝和地质灾害，造成局部地区出现重大人员伤亡和财产损失，”广东省委的会议公报说。 “编号洪水”是防汛部门将那些江河关键站点的水位达到警戒水位，堤防有发生险情的洪水进行编号，以将这类洪水与其它普通洪水区别开来。 “当前，灾区救援工作仍在紧张推进中，全省主要江河湖库依然处在较高水位，部分地区土壤含水量高度饱和，西江上游持续降雨，洪水量级较大且仍在演进发展之中，防汛抢险救灾工作丝毫不能松懈，”会议公报又说。 由于今年的汛期提前，而且水患来势汹汹，其他几个省区也启动四级防汛应急响应。 中国国家防汛应急响应等级分为一、二、三、四级，其中一级为最高级别。 路透社在报道中指出，中国今年汛期来得比往年早，华南几个省区近来一直遭遇强降雨天气和山洪爆发、山体坍塌等地质灾害的冲击，不仅冲垮了桥梁，摧毁了低洼之地的房屋、破坏了庄稼和农业生产，而且导致多个城镇被淹在水下。 广东和福建这两个沿海的省份发生的强降雨和泥石流已经导致至少九人死亡，多人失踪。 始建于清道光十六年（1836年）的福建省龙岩市上杭县官田李氏大宗祠在此次特大暴雨袭击下，发生大面积坍塌，损失严重。这座被誉为“客家第一祠”的祠堂是福建省最大、保存最完好的宗祠，也是海内外客家人最具影响力的宗祠之一。 作为旅游观光胜地的广西桂林也因为连日的暴雨而引发了严重的洪涝灾害。桂林市政府星期三晚间将防汛应急响应级别提升到红色的一级，因为贯穿桂林的漓江水位已经超过警戒线3.61米，致灾风险陡升。 根据中国官媒等媒体的报道，广西自6月13日起便出现持续性暴雨到特大暴雨天气，而桂林市有38个气象观察站打破了建站以来24小时降雨量的历史纪录。 当地时间星期三下午5:00，桂林漓江水位上上到148.55米，超过1998年漓江特大洪水148.4米的纪录，成为桂林1998年以来最大的洪水。 根据台湾中央社的报道，桂林市区安新洲、解放桥等地发生淹水，而漓江蚂蝗洲、大洲岛、小洲岛等多个洲岛有人员受困。截至星期三晚间，桂林海事局一共转移受困人员69人，而转移救助工作仍在持续中。 另据桂林火车站官方微博发布的消息，桂林火车站站前广场也出现大面积积水，影响车站旅客进出。铁路部门已组织在桂林站搭车的旅客改在桂林北站上车。 目前桂林的部分中小学也开始停课。 新华社报道说，北京中央政府已经拨款3.46亿元人民币（约合4863万美元）用于防汛抗灾和救援行动。 但是根据中国中央气象台的预报，星期五至下周一，长江中下游流域仍然会有中到大雨的降雨过程。随着降雨带逐渐北移，未来两个星期部分地区仍然会出现强降雨天气。