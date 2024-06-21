美中罕见半官方核对话，中国据称承诺不对台湾动用核武器

美国和中国在今年3月恢复了五年来的首次半官方核武器会谈。根据两位参会的美国代表透露，中国代表在会谈中向美方表示，他们不会因为台湾问题而诉诸核威胁。 据路透社报道，在那次会谈中，美方代表表达了对中国可能在台海冲突中使用或威胁使用核武器的担忧。当时，中方代表作出了不使用核武器的保证。北京将民主自治的台湾视为其领土，但这一主张遭到台北的拒绝。 “中方告诉美方，他们坚信自己能够在常规战争中战胜台湾而无需使用核武器，”这次第二轨道会谈的美方组织者、学者大卫·桑托罗(David Santoro)说。路透社最先报道了这一会谈的详细情况。 桑托罗是夏威夷智库太平洋论坛(Pacific Forum)主席，他描述了双方在最新对话中的“挫折感”，但表示两国代表团认为有理由继续谈判，并计划在2025年进行更多讨论。亨利·斯廷森中心智库的核政策分析师威廉·阿尔伯克表示，在美中关系冰冷之际，第二轨道谈判是有用的。 第二轨道会谈的参与者通常是前官员和学者，他们可以权威地谈论其政府的立场，即使他们并不直接参与政策制定。政府间谈判则被称为第一轨道。在为期两天的讨论中，华盛顿方面派出了大约六名代表，包括前官员和学者，会谈在上海一家酒店的会议室内进行。北京派出了一支学者和分析人士的代表团，其中包括几名前解放军军官。 美国国务院发言人在回答路透社的问题时表示，第二轨道会谈可能是“有益的”。尽管美国国务院没有参加3月的会议，但他们知晓此事。但该发言人表示，这种讨论不能取代正式谈判，“正式谈判要求参与者在通常高度隔离的（中国）政府圈子内具备权威发言权。” 中方代表团成员和北京的国防部未回应置评请求。这次非正式会谈发生在美中两国在主要经济和地缘政治问题上对立之际，华盛顿和北京的领导人指责对方缺乏诚意。两国在去年11月短暂恢复了关于核武器的第一轨道会谈，但这些谈判随后停滞，一位美国高级官员公开表示对中国的回应感到失望。 五角大楼估计，北京的核武库在2021年至2023年间增加了超过20%。去年10月，五角大楼表示，如果在台湾的常规军事失败威胁到中共的统治，中国“也会考虑使用核武器以恢复威慑”。中国从未放弃使用武力将台湾纳入其控制范围，并在过去四年里加大了在台湾岛周围的军事活动。 第二轨道会谈是一个持续了二十年的核武器和姿态对话的一部分，该对话在特朗普政府于2019年撤资后停滞。在新冠疫情之后，半官方讨论重新开始，涉及更广泛的安全和能源问题，但只有上海会议详细讨论了核武器和姿态问题。 总部设在夏威夷的太平洋论坛智库的负责人桑托罗描述了最新讨论中的“挫折”，但他说双方代表团认为有继续对话的理由。他表示，计划在2025年进行更多讨论。 华盛顿智库史汀生中心的核政策分析师威廉·阿尔伯克(William Alberque)表示，在美中关系冰冷之际，第二轨道谈判是有用的。他说：“在涉及核武器的问题上，与中国继续对话非常重要，但不要抱有任何期望。” 美国国防部去年估计，北京拥有500枚可操作的核弹头，到2030年可能会超过1000枚。相比之下，美国和俄罗斯分别部署了1770和1710枚可操作的核弹头。五角大楼表示，到2030年，北京的大部分武器可能会处于更高的戒备水平。 自2020年以来，中国一直在现代化其武器库，开始生产下一代弹道导弹潜艇，测试高超音速滑翔载具弹头，并定期进行核武器海上巡逻。陆地、空中和海上的武器赋予中国“核三位一体”的地位，这是一个主要核大国的标志。 根据桑托罗的说法，美方希望讨论的一个关键点是中国是否仍然坚持其“不首先使用”和“最低威慑”政策，这些政策可以追溯到中国在20世纪60年代初制造第一枚核弹时。最低威慑指的是拥有足够的核武器以威慑对手。 中国也是两个核大国之一（另一个是印度），承诺不首先发起核攻击。中国军方分析人士曾推测“不首先使用”政策是有条件的—核武器可能会被用来对付台湾的盟友—但这仍然是北京的公开立场。桑托罗表示，中方代表告诉美方，北京坚持这些政策，并表示“我们对与你们达到核均势不感兴趣，更不用说优势了。” 桑托罗在总结北京的立场时说：“‘一切照旧，你们在夸大其词。’”他的讨论描述得到了美国代表团成员、亚洲协会政策研究所安全学者莱尔·莫里斯(Lyle Morris)的证实。桑托罗表示，正在为美国政府准备一份关于这些讨论的报告，但不会公开发布。