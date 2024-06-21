特朗普提议为外国毕业生自动发放绿卡，意外转变移民立场

美国前总统、共和党总统候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)日前表示，应该允许从美国大学毕业的外国学生获得绿卡。这一提议令外界大感意外，因为这与他在竞选活动中常发表的反移民言论大相径庭。 特朗普6月19日参与播客“All-In”节目，与风险投资家和技术投资者对谈时被问及有关美国公司引进“最优秀和最聪明人才”的计划。他表示：“我想做并将要做的是，你从大学毕业时，应该自动获得绿卡作为文凭的一部分，这样你才能留在这个国家。这也包括大专(Junior college)，任何从大学毕业的人，无论是读两年还是四年。”他还承诺，如果当选要在上任第一天就解决这个问题。 移民问题一直是特朗普在2024年重返白宫竞选期间的标志性议题。绿卡是美国永久居民卡的常用名称，是获得美国公民身份的途径。现在特朗普提出向数十万外国毕业生发放绿卡，这与他以往对外国移民的强硬立场有所不同，代表着美国移民制度的全面变革。 特朗普经常在竞选集会上强调，非法入境的移民会危害公共安全，抢走美国人的工作机会和公共资源，并曾表示他们在“毒害我们国家的血液”。他还承诺过如果当选将开展美国史上最大规模的驱逐行动。 在播客中，当被问及是否会承诺帮助引进“全世界最优秀和最聪明的人才到美国”时，特朗普回答：“我承诺这点。”他补充道：“我知道有些人从顶尖大学毕业，或者从一般大学毕业，他们迫切希望留在这里……但他们不能。” 特朗普强调：“你需要一批人才来为你的公司工作。而且他们必须是聪明人……你需要卓越的人才。” 特朗普在2017年至2021年担任美国总统期间，曾下令在美墨边境修建隔离墙，并对来自穆斯林国家的人实施旅游禁令。 民主党籍的美国现任总统乔·拜登(Joe Biden) 6月18日宣布放宽移民政策，简化美国公民的无证配偶及子女在不离开美国的情况下获得永久居留权的程序。此举预计将使约50万无证移民受惠。 拜登还简化了童年时期非法入境美国的移民，即所谓“梦想者”获得工作签证的流程。如果他们已大学毕业并有“高技能工作机会”，就可以获得工作签证。 共和党人经常指责拜登在移民问题上过于温和。但拜登本月初签署了一项限制非法移民进入美国的行政命令。该行政命令设立一个熔断机制，即从美墨边境非法入境美国的单日庇护申请人数一旦达到2500人，边境当局就停止受理庇护申请并迅速将非法越界人员送回墨西哥；该数字降至1500人时，庇护申请系统重新启动。 （本文依据了法新社和美联社的报道。）