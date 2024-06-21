赴华美国留学生寥寥无几 美国“汉学家”恐断层？

“我已经好几年没有见过一个美国学生了，”在谈到美国学生去中国留学的情况，中国教育旅行（CET，Chinese Educational Tours）北京项目负责人，居住在北京的美国人莫大伟(David Moser)告诉美国之音。“有那么五六年，在中国学习的美国人几乎绝迹。”CET是一家总部在美国华盛顿的负责招募美国学生前往中国进行短期语言文化学习的组织，1982年开始运营。 莫大伟担心美国会因此失去一代“中国通”和“汉学家”。“美国已经失去了关键的一代人。这一代人本该现在在中国学习，变成未来的林培瑞(Perry Link)、夏伟(Orville Schell)和谢淑丽(Susan Shirk)。可是现在已经太晚了。” 林培瑞、夏伟和谢淑丽是美国著名的三位“汉学家”和“中国通”。公开资料显示，林培瑞生于1944年，夏伟，1940年，谢淑丽，1945年。莫大伟感叹美国未来10-20年恐怕很难再见到这样的资深“中国通”。莫大伟认为，缺乏了解中国的人才对美国来说无疑是个巨大的损失。 “对彼此的了解太重要了，不光是在做生意和商业领域。你在外交、国际关系、安全问题、使馆、乃至CIA(美国中央情报局)和FBI(美国联邦调查局)这些重要机构，都需要有这些人才。你需要懂对方那一套，这样才能避免误判和犯错。”他说。 在中国的美国留学生越来越少 根据美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)四月份在访问中国期间的讲话，美国现在在中国的学生大约800人。由于新冠疫情和其他原因，最低的时候，美国学生人数只有约300人。 不过，作为一个与中国有着几十年缘分以及CET项目的负责人，莫大伟自己算得上是一个“汉学家”，也见证过美国学生赴华留学的起始和巅峰时刻。 莫大伟1984年开始自学中文，1994年开始定居中国直到现在。他先后在北京外国语大学，北京大学和首都师范大学任教，在中央电视台教育频道做过英语教学工作，还曾拜相声演员丁广泉为师学习相声表演。 莫大伟回忆说：“大概九十年代后期到2000年之后的几年吧，中国经济迅速腾飞，GDP增长都是两位数，吸引了很多企业开厂和投资，在世界舞台上的地位越来越重要。那时候不少美国学生觉得，中国有很多机会。如果简历能添上一笔中国经历，肯定会更好找工作。” 2008年北京奥运前后是莫大伟眼中中国魅力的巅峰时刻，之后由于各种因素，慢慢变得不再具有那么强大的吸引力。“那时候CET每期能吸引好几百个美国学生去中国。我在首师大一般每期也有二十几个学生。”他说。 2015年9月，在中国国家主席习近平访美期间，时任美国总统奥巴马宣布了“百万强计划”(1 Million Strong