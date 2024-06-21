中印民航客机直航中断四年后，新德里仍拒绝北京复航呼吁

中国与印度客机直航中断四年之后，北京一再呼吁和施压新德里恢复两个世界上人口最众多国家的民航客机直航。但是路透社星期四（6月20日）引述引述印度官员的话说，新德里对北京的要求不予理睬，强调先把边界争议解决了，然后再谈两国恢复直航等双边议题。 中印两国一直存在严重的边界争议，而且自从2020年6月15日双方军人在加勒万河谷地区发生大规模徒手搏斗，导致至少20名印度军人和四名中国军人丧生之后，两国关系一直处于紧张之中。 虽然经过多轮外交和军事谈判，边界上的紧张局势有所缓解，但是两国都沿着边界的实控线各自部署了好几万部队。 加勒万河谷的中印两军徒手搏斗被视为1962年两国短暂边界战争以来最大规模和最严重的流血冲突。而且事发后，印度采取一系列措施，限制中国企业在印度的投资和运作，禁止几百个在印度受欢迎的中国手机APPS在印度使用，同时中断了中印之间的数条民航客机航行。不过两国间货运班机的运营没有受到影响。 路透社在报道中指出，直航对两国经济都有好处，但是中国对此的需求可能更为迫切，因为新冠疫情结束后，中国民众出国旅游热恢复滞后，而印度的航空业却蒸蒸日上。 两位知情人士向路透社表示，过去一年多来，中国政府和航空公司已经多次向印度的民航当局提出要求，希望恢复两国间的民航客机直航。其中一位知情人士指出，中国认为这是一个“大问题”。 “我们希望印方在恢复直航方面与中国相向而行，”中国外交部上星期在回应路透社询问时发表的声明说。声明还强调，恢复直航符合双方的利益。 但是路透社引述一位了解中印关系状况的印度高级官员谈及北京希望恢复直航一事时的话说，“除非边界上和平安宁，两国关系的其他方面不可能向前推进。” 印度最大航空公司靛蓝航空首席执行官皮特·埃尔伯斯（Pieter Elbers）向路透社表示，在恢复中印直航问题上，印度航空公司正在与印度政府进行讨论，而中国航空公司也正在与中国政府对话。 路透社分别联络印度外交部和航空管理部门，寻求对此事的评论，但是没有收到任何回应。 2020年以来，中国政府一再抱怨印度强化对中国企业的安全和其他审查。中国智能手机巨头小米今年曾向印度政府表示，由于零部件供应商对在印度设厂有疑虑，因此需要“建立互信”的措施。小米特别提到印度在合规和签证方面存在的问题。 路透社引述航空分析公司的数据报道说，中印民航客机直航2019年12月达到顶峰，靛蓝航空、印度航空、中国南方航空、中国东方航空、中国国际航空以及中国山东航空公司当月一共执飞了539个航班。 中国航空公司当月执飞的航班为371个，比印度航空公司执飞的168个航班多出一倍多。 不过只过了四个月，由于疫情肆虐中印直航便中断了。尽管印度在一年后就全面解除了国际航班的限制，而中国在2023年年初也解除了所有的疫情相关旅行限制，中印直航一直没有重启。 中印直航中断后，中印之间的旅客现在必须在香港、杜拜或新加坡转机，使得中印之间的飞行时间从六小时增加到10小时，将包括直飞美国的高利润市场拱手让给了阿联酋、新加坡航空公司或香港国泰航空公司。 印度航空公司首席执行官坎贝尔·威尔逊（Campbell Wilson）指出，印中直航“看起来是一个巨大的潜在市场”，但是现在有些运作的因素“超出了我们这个层级的控制”。