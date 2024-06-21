成都在建地鐵路面坍塌 居民半夜撤離（視頻） 【新唐人北京時間2024年06月21日訊】今天（6月21日），成都市地鐵13號線一在建站點發生坍塌，馬路上出現一個巨大空洞。而馬路兩邊都是高層居民樓。一名網民直言，「這我要是住在旁邊的住戶，不得嚇死。」 6月21日凌晨3時許，四川成都地鐵13號線青羊區汪家拐街道錦裡西路附近一在建站點發生坍塌。網傳的視頻和圖片顯示，一條馬路上出現巨大空洞，下邊都是空的。事發點離旁邊的一棟居民樓只有一米多，看起來很嚇人。 綜合陸媒報導，一名錦里西路周邊居民表示，自己和家人凌晨4點左右被物業敲門叫醒，讓居民們緊急撤離，目前部分居民已住進酒店。 對此，成都市政府工作人員回應稱，目前周圍設置了圍擋，初步判斷，不會對周圍樓棟造成安全隱患。 成都軌道建設發布消息，今天3時50分，中鐵二局施工的四川成都軌道交通13號線小南街站施工基坑外，兩根自來水管自然爆管，致使錦里西路119號附近長約12米的路面塌陷，現場無人員受傷。 對於當地官方的回應，大陸網民紛紛質疑，「自然爆管，太可笑了。」「2根自來水管怎麼做到同一時間同一地點在在建工地上自然爆管的？這個概率無敵。」「沒有外力作用自來水管會爆管？活久見。」 「這路面怎麼跟薄脆似的······」「這麼薄，都不用找什麼藉口了。」「爆管能有這麼大的空洞？」「像薄紙，一捅就破的感覺。」「這地面跟紙糊的一樣，這樣的成都還能抗幾個地震啊。」 還有人說，「看圖有點恐怖，好嚇人。」「這誰承建的啊，底下都挖空了，就剩個馬路皮，人才啊！」 「比薄脆還薄，成都地下是不是被掏空了。據說，早就精確預警塌方的位置有隱患，強行施工導致。」 「成都搞地鐵太瘋狂了，地下都快挖空了，離龍門山地震帶那麼近，不曉得堆那麼多人口是想幹嘛。」 「不敢相信成都這道路到底有多薄！所以修地鐵為什麼讓小區裡的居民出來，不讓住呢？難道怕連帶著小區也一起坍塌了嗎？成都這樣修下去，遲早要被掏空······」 「都塌成這樣子了，是不是地質問題造成的啊。」 「那也是說明路面建設的時候偷工減料了不少······」 「早該查查這些工程質量問題了！豆腐渣。」 「這麼大的洞最害怕的應該是旁邊的居民了，太嚇人了，一定要好好查一下原因。」 「地鐵公司不顧2/3的居民反對，27號線強行從某老小區內部下穿，現在也造成了某小區地面沉降，無能為力。」 「成德地鐵剛開始修的時候，有個小區打死都不准從自己旁邊修，愣是讓工期停了下來，現在來看，小區絕對有內部的人。」 （責任編輯：李恩真）