迟来的国事访问 日本德仁天皇夫妇终启程前往英国

日本德仁天皇夫妇于星期六(6月22日)展开为期一周的英国之行，期间将拜访两人曾就读过的牛津大学，并与英国国王查尔斯三世(King Charles III)出席一场正式宴会，但目前没有与英国首相里希·苏纳克(Rishi Sunak)会面的计划。 德仁天皇与妻子雅子皇后的这趟访问，原本计划于2020年英国女王伊丽莎白二世(Elizabeth II)仍在位时进行，但因为新冠肺炎疫情而延期。 在德仁天皇即位后，夫妇首次的海外行程便是在2022年参加伊丽莎白女王的葬礼。此次国事访问前，64岁的德仁天皇谈到他在1980年代初到英国留学时，英国王室对他的亲切款待，他还回忆已故的女王曾邀请他到白金汉宫喝她亲自泡的茶。 他在东京举行的新闻发布会上表示：“(英国)女王陛下和王室对我的热情款待让我记忆犹新，让我感觉自己是他们家族的一员。” 德仁此次到访是查尔斯国王登基以来迎来的第三次国事访问，也是查尔斯今年早些时候被诊断出患有癌症以来的首次。 德仁天皇表示，他很感激查尔斯国王在病中依然款待他们，并向英国王储威廉王子的妻子凯特王妃致上祝福，凯特目前正在接受预防性化疗以治疗癌症。 他说：“我知道他们都在经历一段艰难的时期，但我祈祷他们的治疗能顺利进行，并祝他们早日康复。” 此次访问的官方目的是为了庆祝两国王室之间长久以来的联系，并展示两国之间深厚的关系。 德仁夫妇也利用这次机会重返他们先后就读过的牛津大学，而德仁天皇还将参观他曾在牛津大学期间曾研究过的泰晤士河防洪闸。 他们此次访问恰逢7月4日英国大选的竞选活动期间，日本外交部官员表示，他们没有与首相苏纳克会面的计划。 正式的国事访问从下星期二(6月25日)开始，届时威廉王子将正式迎接天皇，接着乘坐马车沿着林荫大道(The Mall)前往白金汉宫，在皇宫举行国宴。 访问期间，德仁还将私下访问温莎城堡的圣乔治教堂，向伊丽莎白女王的陵墓献上花圈。 (此文依据了路透社的报道。)