格鲁吉亚寻求中国投资，批评者担心背离西方

上个月，一家中国财团获得了在格鲁吉亚黑海沿岸开发深海巨型港口的合同。但批评人士表示，格鲁吉亚政府背离西方合作伙伴，转而投向中国，将使该国的经济和民主面临风险。 格鲁吉亚黑海沿岸的阿纳克利亚只不过是一个小型海滨度假地。但它将成为一个深海巨型港口–由中国公司建造和运营。 上个月，格鲁吉亚政府将这一据信价值数十亿美元的项目49%的股份授予一家中国-新加坡财团。 这一消息是在政府通过一项有争议的法律的第二天发布的，该法律被视为倾向于亲莫斯科的威权主义，并且引发了街头抗议。 格鲁吉亚金融家、第比利斯自由大学商学院院长吉加·贝迪内什维利(Giga Bedineishvili)告诉美国之音(VOA)：“有人猜测，而且我认为这种猜测是有根据的，那就是格鲁吉亚政府正在考虑失去西方投资的可能性，并用俄罗斯和中国的一些资金来补偿。” 该港口原定由一家美国-格鲁吉亚联合财团建造。但政府在2020年取消了这笔交易。该财团和政府互相指责是对方的过错。 该港口将使中国能够绕过俄罗斯，获取一条通往欧洲的贸易路线。俄罗斯在入侵乌克兰后受到西方的严厉制裁。 但批评人士担心，该项目可能使格鲁吉亚陷入所谓的“债务陷阱”–无法偿还用于支付基础设施建设的中国贷款。 前格鲁吉亚国防部长、民主与欧洲大西洋选择公民倡议(Civic Initiative for Democratic and EuroAtlantic Choice)组织主席蒂娜廷·希达舍利(Tinatin Khidasheli)表示：“格鲁吉亚政府拥有51%的股份，但没有任何资金。他们将借钱来履行他们在这51%股份下的义务。我很确定–这还不是事实–但我很确定这些钱也将来自中国。我们最终会陷入斯里兰卡、菲律宾或马来西亚那样的境地。” 中国已经在格鲁吉亚开展业务——包括华凌第比利斯海广场(Hualing Tbilisi Sea