桂林洪水退去一片狼藉 民眾訴苦：一無所有（視頻） 【新唐人北京時間2024年06月22日訊】6月21日，洪水退去後，廣西桂林街頭一片狼藉，道路泥濘，街邊到處是被水浸泡的物品，車輛滿是污泥。不少民眾訴苦，這場突如其來的大洪水讓他們變得一無所有，不知未來如何生活。 「民宿開業才一個半月，生意剛有起色，一樓就被洪水淹完了。」桂林民宿老闆李先生無奈地對極目新聞說。 李先生的民宿位於桂林市七星區福隆園，旁邊就是灕江，沿路開了不少民宿。自6月19日起，桂林遭遇大洪水襲擊，這些民宿的一樓基本都被洪水淹沒。洪水退去後，街邊到處堆放著被浸泡過的床墊、沙發、被子等。 今年4月李先生和朋友趙先生合夥接手了這家民宿，5月1日才正式營業。 趙先生回憶說，19日下午，民宿周圍的積水已沒過膝蓋，晚上洪水灌入一樓，「20日凌晨洪水漲了，水沒過了門口兩米多高的招牌」。 20日下午6點多，洪水消退，民宿一樓和周圍留下了二三十釐米厚的淤泥，趙先生請了一輛鏟車清理淤泥。 桂林的鄧先生，五年前將自家別墅改造成了民宿，一樓為前台和客房，二樓、三樓均為客房套間。在這次洪水侵襲中，民宿的一樓也被淹。 鄧先生6月19日在陝西旅遊時，不斷地收到洪水預警信息。他通過民宿監控看到，當天上午8點多，洪水沒過馬路牙子，10點多洪水就沒過了一米多高的台階。 之後由於民宿斷電，他無法查看監控。當天下午，他收到店裡員工發來的視頻，洪水已經越過一米多高的台階，灌入一樓大廳。 鄧先生心急火燎，提前結束旅程，於20日趕回桂林。當他看到民宿內外超過20多釐米厚的淤泥，以及被洪水浸泡過的地板和客床，內心五味雜陳。 「這家民宿投資了300多萬元，開了五年，從去年開始生意才好起來。」鄧先生接受採訪時幾度哽咽。 他說，「當初買這棟別墅時，他們說門口台階的設計可以抵禦洪水，結果這次的洪水沒抵住，1998年的洪水也沒抵住。」 鄧先生說，1998年發洪水時，別墅的一樓就進了水，不過那時候水位還沒有到膝蓋處，沒想到這次洪水水位會超過1998年。 民宿員工黃先生講述了洪水襲來時的場景，「洪水來得很急，一個老頭在店門口猶豫了幾分鐘，水就深到他無法再淌過去。」 黃先生見狀，連忙叫老人到店裡避險。老人在民宿幫忙抬東西，休息了一晚後才離開。 20日早上洪水開始消退，黃先生立馬叫醒同事，開始清掃淤泥，「兩天就睡了幾個小時，整個人都已經恍惚了」。 目前，民宿一樓的淤泥已被清掃乾淨，但牆面還留有洪水的痕跡，最高水位線已超過1.5米，一樓的木地板全部被洪水泡毀。 桂林這次洪水非常罕見，火車站也被淹，暫時關閉。桂林網友李先生航拍了洪水中，桂林灕江兩岸被淹，一片汪洋的視頻。