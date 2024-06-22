2隻熊深夜闖入酒店 被狗堵在樓道（視頻） 【新唐人北京時間2024年06月22日訊】日前，有網友發視頻稱，在西藏那曲市一家酒店入住，凌晨看到兩隻棕熊闖入酒店內找吃的，被狗堵在酒店的樓道裡，進退兩難。 網傳視頻顯示，在一棟房屋的樓梯處，兩隻熊徘徊在樓道內，其中一隻熊疑似尋找食物打翻了一樓的垃圾桶。 兩隻熊看到人後，顯得有些害怕，試圖逃離。但此時門外有四五隻狗將門堵住，對著熊狂吠不止，讓兩隻熊進退兩難。拍攝視頻的網友看到這一幕，忍不住笑出聲來。 兩隻熊闖入酒店，被狗堵在樓道的視頻引發網友圍觀：「我怎麼感覺熊比人更害怕。」 「有別的出口嗎？把狗狗叫走，趕快讓熊大熊二走吧。」 「感覺這狗熊還怪好哩！」 「熊：前有狗，後有人，咋辦跑不了啊。」 6月21日，視頻發布者告訴大陸媒體，他們在5月25日入住西藏那曲市一家酒店，凌晨被狗叫聲吵醒，出門查看發現是兩隻熊闖進入了酒店。 「住的時候老闆就說，如果有狗叫就要下去看，可能會有熊。」視頻發布者說，這兩隻熊是小熊，當時熊沒有和狗發生搏鬥。 他表示，發現熊闖入酒店後，他與同伴花了幾分鐘趕走了兩頭熊。 視頻顯示，當地許多臨街的房屋門前都裝上了鐵絲護欄，或是半米高的擋板，防止熊進入。 當地一家酒店工作人員說，白嘎鄉四面環山，山上熊很多，夜晚時分就會下山翻垃圾尋找食物，「有熊出現很正常」。 該工作人員說，周邊的熊一般不攻擊人，逛一圈就會離開，「只要（酒店客人）躲在房裡不出門就可以了」。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：王安平） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/22/a103891367.html