理工科中国留学生入境美国会有问题吗？

美国是中国学生留学的首选目的地，目前有近30万中国留学生在美国大专院校学习。据报从去年11月起，至少20名中国学生在美国海关被遣返。美国驻中国大使伯恩斯表示，99.9%的中国学生入境美国没有遇到任何问题。专家对美国之音说，虽然不排除有系统出错的情况，但绝大多数被遣返的案例有其原因，一般中国留学生不需要为出入境美国感到担忧。 在华盛顿一所大学做半导体材料研究的博士生陈小金自入学以来，已经六年没有回家乡北京了。前几年碰上疫情，而这两年因为听闻许多理工科中国留学生的签证遇到行政审查，特别是过去半年有中国学生在离家不远的杜勒斯机场被遣返，令她担心一旦回国，再入境美国会遇到困难。 “我一直没有回去的原因就是因为我现在的方向偏敏感一些，我老板拿的是美国国防部的资金，更加是敏感中的敏感。所以回去签证肯定会被check（行政审查）或者是回不来了，就被关小黑屋了。基本上我100%就是因为怕回去之后回不来，”她对美国之音说。 据彭博社汇编的数据，自去年11月以来，至少20名持有效签证的中国学生学者在美国海关被禁止入境和遣返回国。美国海关和边境保护局没有公布相关数据。 移民律师丹·伯杰(Dan Berger)为其中一名去年年底被遣返的中国学生代理案件。他对美国之音说，这名学生在耶鲁大学研究生物科学，原本即将完成博士学位。她回到中国探亲，拿到新的签证，但在杜勒斯机场被海关遣返回国，并被禁止5年内再次入境。 伯杰读了这名学生和海关人员的对话记录，他表示没有看到任何值得关注的事情。“所以老实说，我不知道她为什么被拒之门外，”他说，“我没有看到任何（原因），有时有些事情我们无法得知。” 伯杰对美国之音说：“在过去的六个月里，我们看到中国博士生被拒之门外的现象似乎已经形成了一种模式。这种情况比我之前看到的还要多。” 中国学生的遣返“无风不起浪”？ 这些据报被遣返的中国学生回国后相对低调，他们的信息在网上也很难查到。詹姆斯敦基金会(Jamestown Foundation)研究员、《中共百年间谍活动》(Chinese Communist Espionage: An Intelligence Primer)共同作者马修·布拉席尔(Matthew Brazil)对美国之音说，有关被美国拒绝入境的学生的信息相当有限，美中两国似乎也都不愿意提供细节来说明有关情况。这当中确实可能出现像中国学者王缉思最近入境美国时被海关拦下，在问话后才被允许入境的系统出错情况，但大部分情况下美国阻止签证持有人入境必有其原因。 他说：“我希望中方能具体说明被拒绝入境学生的情况。美中双方都对细节保持沉默，而中方一如既往地发表愤怒言论，这意味着双方都有安全方面的担忧，而这在我看来，美国有充分的理由阻止这些特定申请人入境。” 布拉席尔分析说，美国海关之所以拦截入境者和问话，通常是因为他们的实际背景与签证申请上所写的内容不一致。海关人员比负责管理签证申请的国务院人员拥有更多的调查权力和经验。因此，海关可能会发现国务院遗漏的东西，而且一旦发现，他们就有责任采取行动。 美国2022年10月颁布的两项出口管制条例限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力。美国海关是有权调查违反《出口管制条例》行为的执法机构之一。布拉席尔指出，在所有机构中，海关与入境美国的签证申请人的联系最为直接。因此，他认为海关会重点关注研究或从事《出口管制条例》管制技术的人员。