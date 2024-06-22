墨西哥毒販主打走私人口 非法移民VIP套餐賺翻 【新唐人北京時間2024年06月22日訊】中共病毒（COVID-19）疫情以後，世界多地的經濟遭受重創，許多人為了尋找工作和更好的生活而離開家鄉，美墨邊境不斷湧入非法移民。從墨西哥華雷斯城延伸到德州埃爾帕索的排水隧道是最搶手的路線之一，墨西哥販毒集團專門為這條路線設置了VIP套餐。 據美國廣播公司（ABC）對墨西哥最高政府官員、邊境兩側的聯邦執法官員以及在格蘭德河沿岸營地等待過境的非法移民的採訪，通過華雷斯城-埃爾帕索的這條隧道路線至少要花費6000美元。販運移民者里卡多（Ricardo）說，他收取的費用高達1.5萬美元。 移民從世界各地來到華雷斯市。里卡多說，有些人，比如中國人，為VIP套餐支付了高達7.5萬美元的巨額費用。他說他每月將大約50名移民偷運到美國，每運一人可獲得數千美元的報酬。 VIP套餐客戶會收到販毒集團給的代碼，這些代碼通常通過手機傳遞，用來識別移民與哪個販毒集團「旅行社」合作，這樣他們就不會受到當地警察和敵對犯罪集團的騷擾。 據一名墨西哥高級官員稱，墨西哥和美國當局的聯合調查發現，通過這條隧道路線，總部位於華雷斯的販毒集團La Linea每月至少將1千名非法移民運到埃爾帕索。 專家預測，販運移民的回報已經超過了販毒。 「犯罪分子已經從他們的主要業務（販毒）上轉移了」，墨西哥奇瓦瓦州總檢察長辦公室反綁架部門負責人阿圖羅·瓦拉斯科（Arturo Velasco）說，「現在，他們60%～70%的業務都集中在走私移民上。」 「販運一公斤可卡因可能帶來1,500美元的收入，但風險特別高。走私一個人的成本效益是1萬美元、1.2萬美元、1.5萬美元。」他說。 要讓非法移民VIP套餐系統發揮作用，關鍵人物必須參與其中。對政府官員的採訪表明，從墨西哥高級移民官到該市的市政警察都參與了。 瓦拉斯科說，他的辦公室的調查發現，墨西哥國民警衛隊和移民當局將移民交給販毒集團，並出售允許人們合法過境的移民許可證。 瓦拉斯科說，當地警察也會綁架移民牟利。他們是華雷斯城移民走私網絡的關鍵部分。 華雷斯市警察局長莫拉萊斯（Cesar Omar Muñoz Morales）否認了腐敗指控，稱處理沒有正式被記錄的事情是「困難和複雜的」。他稱他的部門廉潔高效，並補充道「我們正在盡最大努力」。 然而，瓦拉斯科證實，警察參與綁架移民，然後將移民關押在安全屋中。在一個案例中，非法移民被關押在距離一名警察的家只有幾英尺處，直到移民同意支付卡特爾提出的金額，然後才能開始他們的旅程。