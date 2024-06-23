麥加高溫逾千人喪命 埃及佔半數 吊銷16間旅行社 【新唐人北京時間2024年06月23日訊】在極端高溫下，赴沙特阿拉伯麥加「朝覲」（Hajj）的死亡人數累計突破千人，其中多數來自埃及。埃及當局今天(22日)宣布吊銷16間旅行社的經營許可證，並指控它們應為上述死亡事件負責。 沙國當局針對朝覲者提供的醫療服務，不包括持個人簽證入境者。而為死者安排朝覲行程的旅行社沒有向他們提供任何類型的服務，包括醫療援助。 據了解，這次多數埃及朝覲者皆未向沙國當局登記朝覲，他們必須步行穿過沙漠進入麥加（Mecca），以避免被捕或遭驅逐出境。 埃及當局表示，這些旅行社被控以個人簽證安排沙特阿拉伯的朝覲之旅，而非向沙國官方登記朝覲，也沒有為朝覲者提供「適當住宿」，導致他們「因極端高溫而疲憊不堪」。 埃及醫療和安全消息人士表示，至少有530名埃及民眾在今年麥加朝覲期間死亡，而本月20日成立、由埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）領導的危機處理部門發布聲明稱，已確認有31人因慢性病而喪生。 另據法新社20日統計資料，朝聖者死亡人數累計超過1000人，其中逾半數未向沙特阿拉伯官方登記朝覲。據沙特阿拉伯外交人員，埃及累計有658人死亡，其中630人未向沙國政府登記朝覲。 總共約有10個國家通報本國人在今年麥加朝覲中死亡，死亡人數累計至1081人。 來自世界各地的大約180萬人參加本月14日至19日舉行、以戶外為主的朝覲活動，許多人年邁體弱。沙國今年夏季炎熱，當地伊斯蘭教聖城麥加本月17日氣溫飆升至攝氏51.8度。 （責任編輯：盧勇信） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/23/a103891582.html