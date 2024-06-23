又有4名中國留學生被遣返 美方追問：是不是黨員 【新唐人北京時間2024年06月23日訊】中國留學生入境美國被盤查、遣返事件時有發生。近日，又有4名赴美留學及參加學術會議的中國留學生被遣返，美方反覆追問：「是不是中共黨員」。 《中國日報》6月22日引述消息人士透露，美國海關和邊境保護局（CBP）執法人員對4名入境的中國留學生盤查了十多個小時。 反覆盤問他們的個人和家庭情況、在美學習和實習、是否為中共黨員、是否與中共政府合作等情況。美國方面尤其關注中國學生的黨員身分等政治背景，以及和計算機相關的科研背景。 報導稱，盤查過程中，執法人員「扣留其中1人電子產品，並將另外3人遣返。美方還拒絕2名當事人與家人朋友聯繫。造成其中1人超30小時與外界失聯」。 消息人士提醒，中國學生赴美留學，應審慎評估風險。 中國留學生受到美海關關注 近年來，美中關係緊張，美國對中國留學生、學者竊取情報或有中共背景等情況加強警戒，中國留學生被海關盤查、遣返事件頻繁出現。 2020年5月，時任總統川普發布第10043號行政令，禁止與中共軍方有關、持F簽（學生簽證）和J簽（訪問學者簽證）的中國學生和學者入境美國。 同年12月3日，美國務院發布新規，限制中共黨員及其直系親屬赴美旅行。 今年1月，中共駐華盛頓大使謝峰在大使館舉行的學生交流活動中說，過去幾個月，數十名持有有效簽證的中國留學生被拒絕入境。 中共駐洛杉磯總領事館曾發布公告稱，洛杉磯是中國留學生被遣返的重災區。 中共駐美使館發言人4月8日證實，2021年7月至今，遭美方盤查遣返的中國公民近300人，其中留學生超過70人。 彭博社5月份報導，從今年開始，超過20名中國留學生在入境美國時被檢查手機、電腦等隨身電子設備，學生簽證被註銷，並被告知5年內不得入境美國。這些學生大多就讀於美國各大名校，包括耶魯大學、約翰斯霍普金斯大學、弗吉尼亞大學等。 《中國日報》稱，據不完全統計，近年來至少有30多名計算機相關專業的中國留學生被遣返，絕大多數為碩博研究生，其中博士佔比超過一半。研究方向包括人工智慧、信息科學、網路安全、電氣、軟體工程、電子信息工程等領域。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：祝馨睿） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/23/a103891555.html