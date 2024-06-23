日漫提台湾主权又“辱华”? 专家:民主国家有创作自由

日本漫画在剧情中表明“台湾是国家”，中国盗版漫画翻译组因此拒绝翻译，再度引起网络论战。日中关系专家认为，基于对创作自由的认知差异，日本人无法理解中国网民所谓的“辱华”抗议。 民主社会享有创作自由 无法理解政治审查反应 日本动漫与电玩在中国很受欢迎，然而其中内容提及台湾时，被中国网民以“辱华”为由，谩骂甚至抵制的例子层出不穷。 近期一个中国盗版漫画翻译组针对一个颇具年份的日本美食漫画《美食大胃王！ 》（喰いしん坊！ ），特别发布一项“重要告知”，指出该漫画的单行本第19卷起开始收录的“世界大赛”篇章，剧情涉及敏感的领土问题，认为漫画最后篇章的世界大赛之举办地点设在台湾，且作者土山滋甚至完全没有掩饰，直接把台湾“当成一个国家”来看待的内容不可接受，因此拒绝翻译该篇章。这样的例子层出不穷。 今年4月，在中国很有影响力的日本漫画《吉伊卡哇》因作者Nagano在漫画单行本第一卷第 4～5 话作者记录来台旅游见闻，并在最后要离开前感叹“台湾是个很棒的国家”，遭到中国网友抗议。 今年2月，日本动画《诈骗之王》因为宣传片中出现了清晰的台湾国旗、中华民国字样以及台湾(中华民国)身分证，遭到了中国网民谩骂，网民还擅自将敏感的画面裁切掉后再上网分享。 日本国际教养大学中国研究助理教授陈宥桦(Yu-Hua Chen)认为，日本是民主国家，漫画家以及所有的创作者均享有创作自由，其创作内容中若有与现实环境相关也往往会基于事实考证，与中国专制政权下的社会氛围相当不同的，日本民众自然无法接受中国对于日本创作所谓“辱华”的认定。 他对美国之音说:“日本社会对中国网民这种政治审查的行为观感当然相当负面。但不必然是因为日本人支持台湾的主权，当然日本社会对台湾相当友善，但这负面观感更多是因为觉得文化创作是作者的个人自由。” 陈宥桦表示，日本民众多半认为，中国人不需要也不应该把中国的政治审查延伸到日本。 东京国际大学国际关系学部教授河崎真澄(Masumi Kawasaki)在接受美国之音的采访时表示，日本的动画、漫画、电玩等流行文化已经被定位为日本展现“软实力”的重要外交手段，从去年开始动漫的海外市场已经超过日本国内市场，因此创作者与发行者也都会注意避免无谓地引起误解。 他指出，虽然如此，日本社会对于国际议题还是相对冷感，甚至因为环境差异而对缺乏对人种、语言等意识并不高，不难想象未来还会不断出现日本的流行文化在海外因为敏感话题而被抨击的状况，而日本人也依旧会无法理解中国网民所谓“辱华”的激烈反应。 河崎真澄认为，近几年来日本社会对中国的负面情绪暴增，但基于日本谦逊内敛的民族性，不太会过度批评他国，然而这种情绪某一天遇到中国的不当行为造成日本人伤亡时就会一次大爆发，造成日中之间无法弥补的裂痕。所以中国需要尊重民主社会的自制与冷静，不该时时寻找“辱华”内容四处出征。 激烈的抗议是个人想法还是社会压力所致?