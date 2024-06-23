中共教唆和利用留學生竊密 美國海關強力攔截 【新唐人北京時間2024年06月24日訊】中國留學生頻頻在美國海關遭遇攔截和遣返，中共駐美大使站出來叫屈。中共官員不敢挑明的是，美國正是因為認清了北京教唆和利用一部分留學生盜竊知識產權，才會強力出手攔截。 中共官媒《中國日報》6月22日報導，最近有四名前往美國留學或參加學術會議的中國學生，在美國海關遭執法人員攔截，最後三人被原機遣返中國。這四人都有科技背景，其中兩人研究人工智能。 其實中國留學生和訪問學者在美國海關被攔截，已經不是新鮮事。 今年3月，六名中國學生和兩名訪問學者向《華盛頓郵報》透露，他們抵達美國後就被問詢他們的研究、家庭情況以及與中國執政黨共產黨之間是否有任何聯繫，其中兩人的簽證被取消，隨即被遣返回國。除一人外，其餘人都是在讀學生，之前曾憑有效簽證獲准入境。 今年1月，中共駐美大使謝鋒在大使館舉行的學生交流活動中披露，過去幾個月，數十名持有有效簽證的中國公民在從海外旅行回國上學或探親時被拒絕入境。「當他們降落在機場時，等待他們的是長達八小時的審訊」。 謝鋒聲稱，美國官員對中國留學生「進行毫無根據的指控」，「強行遣返」，或禁止他們入境。謝鋒憤憤不平的表示：「這絕對是不可接受的。」 然而，謝鋒沒有提及的是，美國政府早已就中共盜取知識產權和在美國境內進行共產主義意識形態滲透提出警告。 幾十年來，中共利用美國學術機構的開放性來推動中共的軍事現代化，並獲取美國技術來加強其獨裁統治。 中共對此並不避諱，甚至大言不慚的稱之為「採外國花，釀中國蜜」。 中國共產黨實施了近500個外國人才計劃。中共要求參加這些計劃的成員把在國外大學和實驗室獲得的機密和專業知識帶回中國，以推動軍事現代化和其它技術發展。 根據澳大利亞政策研究所的研究，過去15年來，中共軍隊「資助2500多名軍事科學家和工程師出國留學」，以獲取技術和科技知識，實現中共軍隊現代化。 Strider Technologies的研究發現，超過160名研究人員在美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室進行敏感軍事研究後回到中國，推動了中共軍隊軍事現代化的關鍵突破，包括高超音速、深地穿透和無人駕駛汽車等領域。 美國國防部在2020年進行的一次非機密簡歷和研究論文分析中發現，100多名與黑名單實體有關的中國學生在華盛頓特區地區的四所大學進行研究。 華盛頓已經連續兩屆政府都在採取強力措施打擊中共的盜竊和滲透行動。 2020年5月，川普總統發布第10043號公告，旨在禁止與中共軍隊有聯繫的中國學生獲得F簽證或J簽證。 總統令指出，中共當局利用一些中國學生（主要是研究生和博士後研究人員），充當「非傳統的知識產權收集者」。因此，現在或曾經與中共軍隊有聯繫的中國學生或研究人員極有可能被中共當局利用或收買。 美國國務院表示，由於總統第10043號命令，美國國務院在2021年拒絕向1964名中國學者發放簽證，在2022年拒絕向1764