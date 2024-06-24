台经济部长率企业代表访美 盼深化双边投资经贸

率领一个100多人代表团到美国参加投资峰会的台湾经济部长郭智辉在华盛顿表示，此行将与美国重要企业等组织交流，并传达台湾新政府的施政理念，希望借由加强双边投资交流深化台湾和美国的经贸关系。 2024年“选择美国投资高峰会”(SelectUSA Investment Summit) 6月23日至26日在美国首都华盛顿近郊的马里兰州国家港(National Harbor)登场。这场年度活动的目的是吸引各国企业赴美投资，促进对美国的外国直接投资(FDI)。 今年投资峰会涉及90种产业的国际市场，创下历史新高纪录。台湾代表团约120多人，为规模最大的组团。根据台湾经济部国际贸易署的新闻稿，此次参加峰会的台湾代表团厂商涵盖半导体、化工、电子资通讯、生技、机械、航太及金融服务等产业。 驻美国台北经济文化代表处(TECRO )星期天(6月23日)依照惯例为台湾代表团在位于华盛顿市中心临近白宫的威拉德洲际酒店(Willard InterContinental Hotel)举行盛大欢迎酒会。 “美国是台湾重要的经贸伙伴，”台湾经济部长郭智辉在酒会上致辞时说，“因此这也是我接任经济部长一个月以后就代表台湾来参加SelectUSA(选择美国投资峰会)。” 郭智辉是赖清德政府5月20日就职上台后的经济内阁首长。他在出任经济部长前担任台湾科技企业崇越集团董事长。崇越集团旗下崇越科技公司为台湾半导体材料最大供应商，也是台积电重要供应商。 郭智辉在酒会前向媒体表示，此行率团到美国除了参加投资峰会外，还希望和美国厂商及公协会多交流。 “我能够将台湾新政府的政策在这边和大家做介绍，希望能够深化台湾和美国的经贸交流，”郭智辉说。 近年来随着美中在各领域的竞争不断加剧，也鉴于北京对台湾政治、军事和经济压力与日俱增，台湾的对外经贸投资的战略布局也在疫情结束后逐渐发生变化。 据台湾官方数据显示，美国在今年终于取代中国成为台湾最大的出口商品目的地以及台商投资的首选之地。据台湾经济部数字，台湾今年第一季度出口美国的商品价值为246亿美元，而出口中国的商品价值为224亿美元。这是自从2016年有可比数据以来，美国首次超越中国，成为台湾最大的出口商品目的地。 台湾驻美代表俞大㵢在酒会上强调了台湾和美国紧密的投资合作关系。“仅去年一年，美国在台湾的投资就增加了近134%，但作为台湾人，我们不甘落后，因此我们在美国的投资激增了790%，相当惊人，”俞大㵢说，现场也同时响起一阵掌声。 他接着表示，“事实上，台湾对外投资的41%直接投向美国，使美国成为我们最大的投资目的地，这凸显了我们互惠互利伙伴关系的实力。” 美联社在上个月发表的一篇报道中指出，台湾投资和出口在美中之间的此消彼长中反映出在美中竞争愈演愈烈的大背景下，台湾正竭力降低对中国的经贸依赖，以便使自己免遭北京出于政治考量的经贸压力；台湾同时正有效强化其与美国这个对台最坚定支持者之间的经贸关系。