美参联会主席：俄罗斯的朝鲜防御协议可能制造与中国的摩擦

美国参联会主席布朗(C.Q. Brown)空军上将星期天(6月23日)说，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)同朝鲜签署的相互防御协议可能制造与中国的摩擦，中国长期以来是朝鲜的主要盟友。 布朗在海外旅行时对记者说，“现在有其他人在推动，这可能会加剧（中国）和俄罗斯之间的摩擦。“ “所以，有兴趣看到这三个国家如何–这如果发展。” 分析师说，星期三签署的协议可能削弱北京对这两个邻国的影响力，任何提升的不稳定可能对中国的全球经济和战略野心产生负面影响。 普京星期四说，俄罗斯可能向朝鲜提供武器，表示这是对西方武装乌克兰的比照回应。 布朗承认美国担心这份协议。 但他也缓和了这些言论，指出该协议显然存在局限性，并表示怀疑莫斯科是否会给予朝鲜“一切”它想要的东西。 美国官员们说，他们相信朝鲜想要从俄罗斯获得战斗机、地对空导弹、装甲车、弹道导弹生产设备或材料以及其它先进科技。 布朗说，“我对该协议的反馈是，这是一项广泛的协议，没有过多的约束力，这表明他们希望合作，但不想受到束缚，” 普京和金正恩星期三签署的协议承诺在对方遭受武装侵略时向对方立即提供军援。 普京说，莫斯科期待同朝鲜的合作会对西方形成威慑，但乌克兰战争不需要使用朝鲜军人。 美国和乌克兰说，朝鲜已经向俄罗斯提供了大量炮弹和弹道导弹，莫斯科和平壤都否认这点。 （本文依据了路透社的报道。）