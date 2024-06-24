沙特朝觐死亡人数在酷热中增加到1300人

沙特当局星期日(6月23日)宣布说，沙特今年的朝觐有1300多人死亡，信徒们同时在沙特伊斯兰圣地面临极端高温。 沙特卫生大臣阿卜杜拉赫曼·贾拉杰尔(Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajel)说，1301名死者有83%是未被授权的朝圣者，他们在高温中长途跋涉，在麦加圣城和周边举行朝觐活动。 贾拉杰尔对国家电视台说，95名朝圣者在医院接受治疗，其中有些被空运到首都利雅得治疗。他说很多死亡的朝圣者身上没有身份证件，识别过程因此被拖延。 当局说，死者包括660多名埃及人。开罗两名官员说，其中只有31人是被授权的朝觐者。当局说，埃及废除了帮助未授权的朝觐者前往沙特的15家旅行社的执照。 要求匿名的官员说，大部分死者被麦加穆艾塞姆(Al-Muaisem)社区的紧急中心进行了登记报告。埃及今年向沙特派出了5万多名授权的朝圣者。 沙特当局打击未被授权的朝圣者，驱逐几万人。但很多大部分是埃及人的朝圣者得以抵达麦加圣城和周边的朝觐地点，一些人是徒步。他们不像被授权的朝圣者那样有旅馆住，可以躲避酷热。 埃及政府星期六(6月22日)在声明中说，16家旅行社未能提供充分的朝觐服务，使用不允许持有者前往麦加的签证非法帮助朝圣者前往沙特。 政府还说，已经把公司官员们交给公共检察官进行调查。 国营《金字塔报》说，一些旅行社和朝觐旅行运营商向埃及潜在的朝圣者出售沙特旅游签证，违反要求专有朝觐签证的沙特规定。这些旅行社让朝觐者们在麦加和朝圣地点的酷热中无处可去。 美联社统计说，死者还包括165名印尼朝觐者，98名印度人以及来自约旦、突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚和马来西亚的几十人。两名美国公民也据报死亡。 美联社无法独立证实死亡原因，但约旦和突尼斯等一些国家说是因为酷热。美联社记者看到有朝圣者在高温中昏迷，尤其是在朝觐的第二和第三天。一些人呕吐并倒在地上。 朝觐过去经常有人死亡，有时超过两百万人在五天的朝觐旅行中前往沙特，也发生过致命踩踏踩事件和流行病。 但今年的死亡人数非常之高，显示存在异常情况。 美联社统计，米娜(Mina)2015年的踩踏事件导致2400多名朝圣者死亡，是最致命的朝觐事件。沙特从未承认踩踏死亡的总数。麦加大清真寺同一年早些时候一次另外的吊车倒塌砸死111人。 第二个最致命的朝觐事件是1990年的踩踏事件，导致1426人死亡。 沙特国家气象中心说，今年朝觐期间麦加圣城及周边的日常温度在46摄氏度和49摄氏度之间。一些人在试图象征性石击恶魔时昏迷。 朝觐是伊斯兰教五大支柱之一，是世界上最大的宗教集会之一。沙特朝觐部门说，今年有183万多穆斯林进行了朝觐，包括来自22个国家的160多万人以及22万2千沙特公民和居民。