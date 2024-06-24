达赖喇嘛抵达美国接受膝盖治疗

西藏精神领袖达赖喇嘛周日(6月23号)抵达纽约接受膝盖治疗，受到数千名追随者的热烈欢迎。 达赖喇嘛的办公室位于印度山城达兰萨拉，也是他的第二故乡。该办公室本月早些时候宣布，这位 88 岁的佛教精神领袖将前往美国接受膝盖“治疗”，但尚未公布更多细节。 追随者们在酷热中等候在达赖喇嘛位于曼哈顿的酒店外，许多人身着传统藏族服装，希望能一睹达赖喇嘛的风采。 “我们一见到他，就感觉非常强大。每个人都很激动，因为他就像我们的领袖一样，”其中一位 18 岁的美国出生的丹增帕桑 (Tenzin Pasang) 说，她已经见过达赖喇嘛三次了。 “所以很高兴在纽约见到他，”她说。 她通过参加传统藏族舞蹈表演来欢迎这位精神领袖。 上周，包括前众议院议长南希·佩洛西在内的一群美国高级议员在达兰萨拉会见了达赖喇嘛和西藏流亡政府，引发了中国的强烈批评。 此次访问是在美国国会通过一项法案之后进行的，该法案旨在鼓励北京与西藏领导人举行会谈——自 2010 年以来，这一对话一直处于冻结状态。 许多流亡藏人担心北京会任命达赖喇嘛的继任者，从而加强对这片土地的控制，1950 年北京曾向这片土地派驻军队。 中国士兵镇压了反抗北京军队的起义。达赖喇嘛当时年仅