厄瓜多尔取消对中国免签，“走线”的大门关上了吗？

厄瓜多尔最近宣布，将从今年7月1日起，暂停对中国公民的免签政策。这个南美洲小国是绝大多数“走线”的中国人的旅途起点。他们从厄瓜多尔开始，踏上这条横跨十数个国家的充满危险的道路，从美墨边境进入美国。这一新政策将会大大影响“走线”方案的可行性。通过“走线”已经顺利在美国落脚的异见人士李小三告诉美国之音：“（这）意味着走线成为历史了，大门已经关了。” 中国加强打击非法移民 根据X账号“李老师不是你老师”发布的消息，近日，中国最高人民检察院办公厅信息处向全国检察机关下发了两篇有关“走线”的文件，分别题为《警惕“走线”群体背刺国家损害我国家形象》和《“走线”偷渡低下产业链亟需引起重视》，在文件中表达了中国对打击“走线”行为，强化边境管控的决心。 美国之音就此询问了中国驻美国大使馆，使馆发言人刘鹏宇在邮件中表示：“关于非法移民问题，中方的立场是明确、一贯的。我们反对并坚决打击一切形式的非法移民和偷渡活动。中国执法部门正与有关国家在打击偷渡、引渡等方面开展合作，共同维护各国人员有序流动。” 今年5月，中国外交部在发给美联社的一份声明中表示，北京“愿意与美国在移民执法领域保持对话与合作”，并接受已核实中国国籍的人员被遣返。2022年8月，时任美国国会众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾后，中国外交部曾在2022年8月5日发布一系列反制措施，其中就包括“暂停中美非法移民遣返合作”。 美国国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯(Alejandro Mayorkas)今年4月在一次预算听证会上告诉美国国会众议院，他与中国同行“进行了接触”，以确保中国开始接受遣返航班，这样美方就能够让那些没有留美法律依据的中国移民得到“一个后果”。美国之音向国土安全部发邮件询问和中国合作遣返非法移民的具体事宜，截至发稿尚未收到回复。 据美联社的报道，跟踪驱逐出境的航班的倡导组织“边境见证人”(Witness at the Border)的托马斯·卡特赖特(Thomas Cartwright)称，一架载有少量但数量不详的被遣返者的包机于3月30日降落在中国沈阳。 去年底，带着12岁的女儿“走线”到达美国的广西人郭彬告诉记者，5月以来，在洛杉矶的“走线”人群体中听说了一些中国“走线”人被遣返的事例：“确实是有被遣返，可以就地遣返”。 去年2月通过“走线”进入德克萨斯州的周雨告诉记者，从中国来的“走线人”中，有人不用被送往移民监，有人在移民监中关了几天，有人像他这样关了很久才被释放，也有人从移民监中直接被遣返回中国，“没有什么规律”。 美国加强边境管控 美国国土安全部公布的统计数据显示，2023年12月非法入境人数创下新纪录。但从2024年1月开始，每月非法入境人数相比去年12月有大幅下降。今年5月的最新数据比4月下降了9%。和去年同期相比则减少了17%。 2023年12月底，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)和国土安全部部长马约卡斯访问了墨西哥首都墨西哥城，会见了墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔(Andrés Manuel