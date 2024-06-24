中共更改新疆村名、推销观光 人权团体:旨在抹除维吾尔族文化

中国政府在新疆实施“种族灭绝”的议题近期再受瞩目，国际人权组织“人权观察”（Human Rights Watch）最新报告表示，当地政府系统性更改新疆各地的村名，用爱国词汇替代伊斯兰文化。与此同时，中国官方正通过热播电视剧《我的阿尔泰》积极推广新疆旅游。人权人士批评，这一系列动作恐将让慕名而去的外国观光客沦为中共传声筒，因为在高压统治之下，当地人就算真的面对游客，也不敢说出真相。 连日来，新疆阿尔泰地区积极为正要展开的旅游旺季做准备，《新疆日报》星期天称，当地已经备妥逾2,100辆客运车辆，并全力修缮景区，准备迎客。 这样的底气，全拜中央电视台5月热播电视剧《我的阿尔泰》之赐。剧中呈现的美景，让阿尔泰瞬间成为热门旅游打卡地。当地文旅局宣称5月接待游客415.03万人次，同比增长60.81%，旅游收入更年增88.25%，预计观光热潮将延续到9月。 人权组织:中国有系统消灭新疆传统村名 尴尬的是，旅游信息显示“阿尔泰”这一别具特色的地名，最早源于突厥语和蒙古语，都有“金子”的意思，意指当地山区富含黄金。然而，许多类似的新疆传统地名，却正因政治因素遭中国政府逐一抹除。 总部位于美国“人权观察”与挪威组织“维族救助（Uyghur Help）”6月18日连袂公布最新报告指出，自2009年起的14年间，新疆有3,600座村落更名，其中1/5，约630起涉及伊斯兰宗教、维吾尔文化历史的改名，主要发生在维族占多数的喀什（43.8%）、阿克苏（22%）及和田（25.4%）。 例如，位于喀什的阿克美其特村（Aq Meschit）原意为“白色清真寺”，在2018年被更名为团结村；而新疆带有“麻札(Mazar)”，即“圣地”一字的47个村名，目前仅剩6个保有原名。 报道显示在2016年有28座村庄名称中有伊斯兰宗教导师“霍加（Hoja）”一字，其中25座于2023年更名。另外，现行新疆村名皆不再有意指统治者的“海利派(Xelpe/Khalifa) ”一词。 取而代之的，则为具有中共意识形态的词汇，像是有79座改名为“幸福村”、69座“团结村”和55个“和谐村”。人权观察中国部代理主任王松莲直言：“村名变更似乎是中国政府抹消维吾尔人文化与宗教表达的措施之一。” 维吾尔人噤声 无力反抗改名 对此，一位居住在新疆，因议题敏感不愿具名的维吾尔族人士向美国之音证实，确有部分新疆地名被遭更改，但不在自己居住的区域，她谨慎地响应“更名无伤大雅，且这事也没办法”。 在重庆的魏先生认识许多来自新疆的维吾尔族友人。他说，在中国当局“去伊斯兰化”的执政目标下，抹除宗教关联的“更名”是常见手法，而改为宣传词汇，为的是展现“我们和维吾尔族、少数民族和谐融洽”。 魏先生对美国之音说：“原本是古兰经里面这种宗教上的名字，现在完全汉化。(甚至)很多维吾尔族的朋友讲普通话比我们还要标准，红色教育是很严、很重的，比内地的话还要学得更多。汉化得已经完全跟我们没什么两样，他也(已经)不知道他的维吾尔族文化。” 在新疆乌鲁木齐的汉族居民杨小姐则有不同的观点，她说政府建设当地旅游，虽推动种族融合，却仍保存原先的维吾尔族文化特性，包含民族文字和伊斯兰节日，其实是更加着重发展当地文化。