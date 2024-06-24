中国传砸钱渗透台湾网红艺人圈

多位台湾网红近期爆料，中共拟于7月加大对台的文化统战力道，包括“砸钱”赞助10组网红赴中旅游拍片或“利诱”影视人士筹组促统政党。不过，消息曝光后，台湾影视圈自清者多，几乎无人出面唱和这类亲共方案。对此，专家预测，中共锁定挺台派的统战手法恐已“见光死”，加上其“注射型”的强迫行销，对认知战已有警觉心的台湾人而言，恐适得其反。 台湾视频博主八炯6月16日在个人YouTube频道曝光，中共通过中企北京慈光影视传媒有限公司致函多位台湾艺人，“利诱”他们发布亲中促统、所谓《构建新型两岸关系》的社群文帖，并加入预计7月在台成立的“台湾拥和党”，以投入2026年的地方选举，且正副党主席锁定如余天等部分亲民进党的艺人或前台湾总统蔡英文政府时期的政务官。 据八炯取得的合约书称，将于第二阶段成立“海峡两岸促进和平资本运作有限公司”，向大陆台商和海外华人筹资4.5亿新台币，用于在台举办演唱会和拍摄短剧等。该公司也会帮合作艺人统筹在中国的演艺工作安排，庞大的资金和商机让八炯大呼，中共的手恐已伸入中企，因为这类方案是“中共透过白手套达到(对台)统战手段之一。” 另外，台湾网红波特王早于6月12日也在社交平台Threads引述“可靠消息”发文称，中国海峡两岸青年协会将以招待机票加酒店的互惠模式，于7月下旬邀请10组台湾网红到中国旅游拍片，内容不用谈论政治，也不用放连结网站。 波特王写道:“中共国务院就是有拨预算，要砸钱来对台湾文化统战。” 在台流亡港人关山月6月18日也于台媒《央广》发布评论称，中共此波“收编”的都是“台派”网红，如钟明轩和波特王皆表态支持过台湾主权，其政治意图是营造“原来连台派都不抗拒中国”的错觉。 对于这两大统战方案，美国之音无法独立核实真伪，不过，台湾艺人谢和弦、何以奇已公开证实收到邀约并拒绝加入，其中，何以奇在脸书说明拒绝原因时自嘲，膝盖不好“怕跪下去受伤的是我自己”，目前相关网红皆表明拒绝受访。 中国邀台籍网红合作“宁滥勿缺” 两大统战方案传闻曝光后，随即引发台湾影视圈的猎巫潮，许多网红纷纷出面自清，几乎无人公开唱和这类亲共方案，因此，哪些网红拟加入此统战方案至今仍成谜。也因此，以反共著称的博主八炯预测，这些计划恐见光死，因为“被曝光后，中共可能就会放棄”。 台湾视频博主刘骐乐5月才至中国山西跟河南拍摄旅游影片并发布10部“前进大陆”的系列短片，他也自清称是自费拍摄，没有接受中方赞助。 刘骐乐说，近期议题敏感，网红圈多避谈访中计划，但据他了解，长期在华发展的台湾艺人会在接案平台释出合作项目，以前多是全额招待，现为避免触犯《反渗透法》多改为落地接待，而他了解的互惠条件除拍摄影片外，也要提供影片发布前后的流量数据，相当于台湾常见的“业配”，但若涉及敏感的政治内容往往动輙得咎。 刘骐乐告诉美国之音：“普遍台湾人都不太喜欢大陆，如果有网红愿意去的话，大陆基本上都会接纳。有网友评论说，现在(中国收买网红)的状况是宁滥勿缺。再加上(互惠)如果每个景点都要拍摄的话，剪辑成本并不划算，而且只要上大陆的片就有一定的机率会被攻击，不是很符合成本效益。” 曾拒绝中国邀约 呱吉：中国欲制造对立 曾任台北市议员的网红“呱吉”邱威杰5年前曾收到云南的旅游宣传邀约，但当时知名网红因担心遭政治操弄，多拒绝出演。他指出，近年来，中国文化统战手法越来越细致，来自不同单位层级的方案多元，如筹组政党、观光旅游推广或在社媒发表亲中观点带风向等，意在短期内制造声量或激化台湾内部的对立等。 对于7月这一波锁定台派的文化统战，邱威杰认为，中共恐意图降低台湾人对中国文化影响的敏感度。 邱威杰告诉美国之音:“当我们慢慢地开始觉得，比如说中国的综艺节目很好看，可能会使年轻人对中国产生正面的感受，因此对于统一的态度也会产生微妙的变化，我想这是中国希望看到的。” 邱威杰表示，“挺台派”头部网红因爱国和价昂，中共几乎很难收买到，且中国网红市场成熟，台湾网红也很难打入，所以也几乎无意经营中国市场。但中小型网红可能受影响，尤其中国地方次级组织锁定台湾年轻人贪图免费的小确幸或抱着“不去白不去”的心理。 台湾网红讲中国故事恐被“养套杀” 在桃园的龙华科大助理教授赖荣伟也研判，中共深知台湾亲中政党的声势普遍下滑，因此想拢络人气高的艺人和网红，或依循民众党“拒绝蓝绿恶斗”路线筹组新政党，目的是分裂台湾内部的团结。