曼哈頓房價比台北便宜！德載不動產組豪宅巡禮團 有六組搶先報名

從豪宅望向窗外，就是大都會人壽的企業總部。 圖：德載國際不動產/提供 美國名校陸續放榜，不少高社經地位家庭為了讓子女就學期間省去租屋麻煩，乾脆直接在當地買房。德載國際不動產執行長曾意婷今（24）日指出，以紐約曼哈頓為例，有多個物件甚至比台北還便宜，公司在今年暑假特別組了紐約曼哈頓豪宅巡禮團，已經有六組客人報名，7月10日及18日下午將於台中全國大飯店舉辦說明會，讓有意前往投資者可以更清楚當地豪宅的現況。 曾意婷指出，公司手上在紐約曼哈頓的物件中，也有全新精裝修的兩房，權狀60坪，實際可使用坪數為40坪，房價約台幣7000萬，平均一坪不到台幣120萬元，比台北還便宜，不少客人詢問時都大吃一驚。 曾意婷指出，趁著這波畢業季，許多準美留學生家長紛紛計畫陪同孩子前往美國提前熟悉環境，了解當地房屋市場等。因應客戶需求，由她本人及當地旅居多年的資深房產顧問親自帶領體驗、鑑賞位在曼哈頓市中心的極致豪宅，FineDayClub 行程規劃師安排紐約大蘋果的頂級奢華旅程，包含現代藝術博物館 MoMA 閉館後的私人導覽等一系列的 VIP 行程，安縵或同等五星級酒店、米其林私廚、全程豪華專車接送，一同踏入紐約頂層社會的殿堂。目前已經有六組客人報名，有的是小孩剛錄取紐約的大學，她會建議客戶多餘的房間可以出租，甚至是單純投資，公司也會代為招租，在增值過程中還可以收租金，穩賺不賠。 曾意婷指出，美國隨著全球旅遊市場逐漸回暖，交通部觀光署統計數據 2023年1至10月台灣出境人次已達2019年的66％，其中前往美國旅遊的復甦率高達84%，其中紐約市曼哈頓區再度成為遊客的首選目的地之一。 不只旅遊，紐約房市詢問熱度也攀升，近半年FUNWOO 接到紐約置產的客戶諮詢量增加 60%，部分客戶是為了小孩教育需求，而部分客戶單純以投資為目的，六月份單週更創下近四億的成交。為了提供給台灣 VIP 客戶更極致的賞屋體驗， FUNWOO 聯手 FineDayClub