深中通道｜01消息：較大機會6月30日通車 附巴士線／收費懶人包

連接深圳和中山的深中通道落成，具體啟用日期官方尚未公布，外界一直盛傳6月28日通車。《香港01》獲悉，預測通車日期近日有變，據了解內地有關部門初步計劃較大機會於6月30日通車，具體時間未定，預料可能會有通車儀式。原本計劃6月28日出發的深中通道首發體驗旅行團，據悉亦已改為6月30日出發。 6月30日是星期日，翌日七一是公眾假期，相信吸引港人試行深中通道北上過夜，體驗來往中山至深圳車程大幅縮短之便利。《香港01》整合深中通道收費、跨市巴士線及跨境直通巴資料，製作成「懶人包」供自由行參考。 深中通道中山大橋部分。（香港01 周智堅 攝） 深中通道來往粵西及深圳 車程大減至半小時內 深中通道連接深圳和中山，全長24公里，由伶仃洋大橋、人工島和海底隧道，時速行100公里，較時速50公里的虎門大橋快。深中通道來回共8條行車線，亦較虎門大橋多2條行車線，日均車流量可達10萬架次。 通車後，來往粵西及深圳，可以避開經常塞車的虎門大橋，改行深中通道的車程大幅縮短，由2小時減至半小時內。 深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘。（香港01 冼世昌） 消息：深中通道較大機會6月30日通車 深中通道具體啟用日期官方尚未公布，外界一直盛傳6月28日通車。《香港01》獲悉，通車預測日期近日有變，據了解內地有關部門初步計劃較大機會於6月30日通車，具體時間未定，預料可能會有通車儀式。據悉，有深中通道首發體驗旅行團原本計劃6月28日出發，最新已改為6月30日出發。 從香港出發到中山，預計通行時間可減少至1小時。（香港01 冼世昌） 深圳寶安出發駕駛「小客車」，行深中通道前往中山，可使用廣深沿江高速西鄉（北）至廣東翠亨東站的深中通道出入口，以現金支付路費要68元人民幣，以「粵通卡」支付有95折，是64.6元人民幣。（廣東省交通運輸廳） 深圳寶安出發往中山 深中通道收費約65元人民幣 如果由深圳寶安出發，駕駛載客量不超過9人、長度少於6米的「小客車」，行深中通道前往中山，可選擇使用廣深沿江高速西鄉（北）至廣東翠亨東站的深中通道出入口，以現金支付路費要68元人民幣，以「粵通卡」支付有95折，是64.6元人民幣。 寶安出發行深中通道，可使用廣東大鏟灣站（西鄉輔九路）出入口，現金支付路費要70元人民幣，以「粵通卡」支付有95折，是66.43元人民幣。（廣東省交通運輸廳）