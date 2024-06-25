格鲁吉亚试图调和有争议的苏联历史与西方未来

鲜花摆放在约瑟夫·斯大林(Josef Stalin)的巨大雕像脚下。他那蓄着小胡子的脸俯瞰着格鲁吉亚哥里市博物馆宽敞的大理石门厅，这间博物馆致力于纪念这位苏联独裁者的一生。一群又一群游客–西方人、俄罗斯人和中国人–争相在白色的雕像旁拍下完美的自拍照。 斯大林于1878年出生于哥里。这座城市仍在纪念当地的这位传奇人物。这座巨大的博物馆建于斯大林去世四年后的1957年，它浓缩了格鲁吉亚在试图与其充满争议和动荡的二十世纪历史和解的过程中所经历的挣扎，目前，这个前苏联共和国正努力打造一个与西方对齐的新未来。 斯大林圣殿 在过去的七十年里，博物馆似乎几乎没有什么变化。最受欢迎的展品之一是对斯大林在克里姆林宫的办公室的复刻，里面有原版的家具和电话。画布上描绘了他高举着微笑的孩子，或发挥超凡的演说天赋让苏共中央成员全神贯注地倾听。出口处的礼品店出售以斯大林冠名的葡萄酒、印有他笑容满面的肖像的打火机或小型青铜半身像。 最令人震惊的展品之一是斯大林的遗容面模，它被放置在一个类似圣殿的圆形中庭中央的聚光灯基座上。它感觉更像是一座圣殿，而不是博物馆。 斯大林因帮助领导苏联战胜纳粹德国而受到称赞。他还被认为造成了约3000万人的死亡。 楼梯下的一个小房间–2010年才建立–描绘了斯大林的罪行：古拉格劳改营、强迫饥荒、杀害包括格鲁吉亚人在内的千百万公民。 俄罗斯占领 斯大林去世71年后，俄罗斯仍在试图对这一前苏联共和国施加强权。 俄罗斯占领线位于哥里以北几公里处。在1990年代初发生内战和2008年俄罗斯入侵–当时莫斯科军队短暂占领了哥里然后撤退到山区–之后，俄军仍然占领着格鲁吉亚20%的领土。 俄军仍然对居民构成威胁。当地农民杰拉·博拉塔什维利(Gela Bolatashvili)告诉美国之音(VOA)：“关键是要避免跨越占领线。如果你越过它，你就会被拘押。” 这些往日和当下的麻烦构成了格鲁吉亚当前政治动荡的大背景，该国人民正在为10月的关键选举做准备。政府由格鲁吉亚梦想党(Georgian Dream)领导，该党由寡头比兹纳·伊万尼什维利(Bidzina Ivanishvili)创立和支持，他在1990年代苏联解体后的乱世中赚取了数十亿美元。 批评者指责说，伊万尼什维利和他的政党背离了格鲁吉亚宪法规定的加入欧盟的目标，并寻求与莫斯科重燃旧情。该党否认了这一点，并坚称希望在2030年之前加入欧盟。 然而，该党的政府进行了一连串的反西方政府宣传，同时还警告说，美国和北约正试图将格鲁吉亚拖入俄罗斯对乌克兰的战争。最近出台的“外国代理人”法被广泛视为试图在选举前压制西方资助的批评性的非政府组织和独立媒体，这促使华盛顿本月早些时候对一些格鲁吉亚梦想党议员实施制裁。 最近的民意调查显示，超过80%的格鲁吉亚人支持加入欧盟–这很可能成为10月选举前的一个关键议题。 欧盟带来的希望