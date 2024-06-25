尋找新世代戰貓 華府年輕政治領袖營傳授草根外交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）台灣人公共事務會（FAPA）前實習生、副總統蕭美琴曾駐美3年，以戰貓姿態拿捏驚人平衡。FAPA今年延續傳統舉辦年輕世代培訓營，以5天的精實課程，培養未來靈巧穿梭台美的領路人。 美國老牌草根外交團體FAPA於華府舉辦台灣年輕世代領袖政治培訓營（Emerging Leaders Workshop）。活動今年進入第8屆，23日以「不確定年代的美台關係」為主軸正式開跑，與會者背景多元，有人來自商界，有人出身非營利組織，也有人主攻人工智慧。 講師陣容也橫跨產官學界，包括美國智庫「蘭德公司」（RAND）學者、 美國在台協會（AIT）華盛頓總部政治官員及美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等，FAPA也將傳授第一線與美國立法部門互動的密技，率學員赴國會山莊拜會。 FAPA新科執行長蕭喬勻對中央社表示，培訓營的目標有三，分別為激勵政治參與，為台灣的自由發聲、推廣美台關係的重要性，以及讓學員掌握華府對台灣的觀點。 她指出，課程議題有硬有軟，包括FAPA運作、對外推廣台灣敘事、未來台美中關係、美國軍售及印太防禦等。與過去不同的是，今年新增兵推活動，情境以台海危機為背景，將學員拆分成3組，分別扮演美國、台灣及中國團隊，體驗中國真實進逼下，3方決策團隊如何斟酌反應、推敲對手下一步。 昨天晚上的歡迎餐會上，台裔醫生陳葆琳致詞時感性表示，她的父母身為早期移民世代，了解持續訴說「台灣故事」的重要性，台灣的獨特不能被錯誤的敘事所取代、抹煞。「一旦故事消失，他們將永遠失去家園。」因此他們與美國政界會晤，上街發聲，並創立及加入FAPA。 陳葆琳還有另一個身分，就是以「最後期末考：一個外科醫師對生死課題的省思」一書驚豔美國文壇的作家。她一再強調「故事」的強大力量，叮嚀與會者一次又一次、不厭其煩地，分享台灣故事。 29名學員各具新世代的自信，對與會政治學者郭泓均拋出的問題也有備而來，舉凡印太版本的北大西洋公約組織（NATO）可行性、如何讓台灣民眾重拾對軍隊的信心、禁限制水域應由國防部或海洋委員會公告，到國會職權法是否會導致晶片業敏感商業資訊外洩等，題題直切時事。 學員之一是在喬治華盛頓大學（George Washington University）攻讀博士後的賴又豪。他對威權政府如何從事資訊操弄很有興趣，期待參與營隊解析假資訊攻勢的課程。此外，他打算向美國國會議員提問，如何在友台法案基礎之上強化跟台灣各種意義上的聯繫。 30出頭的法律人賴又豪也想了解美國政策界怎麼看台灣，希望自己練就「系統性掌握行政部門的決策邏輯」，接著進一步往下深挖。 FAPA於1982年由一群熱心台灣人事務的政治運動者、學者、企業家和社運人士共同在美國加州洛杉磯成立，致力推動海內外台灣人的人權及其他權益，目前在全美有44個分會，約2700名會員。 分會定期與當地參、眾議員聯繫會面，紮實草根宣導基礎。FAPA位於華府總部的工作人員則走訪華府國會山莊，使台灣議題在美國國會獲得高度重視與廣泛支持。美國2018年通過「台灣旅行法」，拉高台美交流層級，FAPA遊說團功不可沒。（編輯：陳妍君）1130625