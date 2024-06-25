林佳龍宴請聖克里斯多福總理 獻唱鄧麗君神曲賀邦誼長存

友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷與代表團訪台，總統賴清德24日以隆重軍禮及國宴歡迎，外交部長林佳龍除陪同出席外，也在晚間於台北賓館設宴款待訪團。林佳龍在席間演唱名曲《月亮代表我的心》獻給總理伉儷，並特別請宴會主廚準備甜品「花好月圓」，除恭喜德魯伉儷新婚快樂，也預祝代表團訪台行程圓滿順利。 聖克里斯多福總理德魯伉儷訪台，外交部長林佳龍獻唱《月亮代表我的心》。 圖：翻攝自林佳龍臉書 聖克里斯多福總理德魯伉儷訪台，外交部長林佳龍設宴款待。 圖：翻攝自林佳龍臉書 聖克里斯多福總理德魯伉儷訪台，外交部長林佳龍設宴款待。 圖：翻攝自林佳龍臉書 聖克里斯多福總理德魯日前抵台，展開一連串訪問行程，林佳龍特別前往桃園機場接機。24日，林佳龍則陪同賴清德與副總統蕭美琴在總統府前以隆重的軍禮歡迎代表團。林佳龍回憶，還記得那個時候的天氣晴空萬里、豔陽高照，就像台灣與克國的友誼光明燦爛。 林佳龍說，教育、醫療是台克雙邊合作的重要項目，賴清德與德魯都擁有醫學背景，期盼在未來能共同合作，創造雙邊醫療公衛發展，守護彼此國人的健康。 此外，台克兩國在「再生能源」與「科技」領域的合作仍持續進行。 林佳龍也說，24日晚間他也在台北賓館設宴款待友邦訪團，外交部同仁體貼大家一整天的行程辛勞，特別安排樂團演奏，他還演唱一首《月亮代表我的心》獻給總理伉儷，並特別請宴會主廚準備「花好月圓」，用這道在台灣婚宴常見的喜氣甜品炸湯圓，除了恭喜德魯伉儷新婚快樂，預祝代表團訪台行程圓滿順利外，也祝福台灣與聖克里斯多福及尼維斯聯邦的友誼長存。 聖克里斯多福總理德魯伉儷訪台，外交部長林佳龍設宴款待。 圖：翻攝自林佳龍臉書 外交部長林佳龍設宴款待克國總理，席間更特別準備「花好月圓」。 圖：翻攝自林佳龍臉書