中共查稅瞄準五項個人所得 輿論諷：果然沒錢了 【新唐人北京時間2024年06月25日訊】中共財政吃緊，稅務部門開始瞄準個人。近日，中共國家稅務總局APP更新，在「收入納稅明細」中新增了五項個人所得。民眾嘲諷，「果然沒錢了，開啟納稅。」 中共國家稅務總局個人所得稅App上顯示，收入納稅明細中除了工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費，還新增了五項個人所得，包括經營所得；利息、股息、紅利；財產租賃；財產轉讓；偶然所得。 6月25日，稅務總局12366納稅服務熱線客服人員回應稱，這五項個人所得確實為今年新增的顯示項目，主要是查詢、展示的作用。稅務部門對個人所得匯算清繳，僅針對前四項個人所得，新增的五項個人所得不包括在內。 不過，中國網民對此說法並不買帳，紛紛嘲諷：「現在只是列出來，慢慢就得收了。」 「我工資所得已經交完一遍稅了，然後把工資存起來，還得再交所得利息，是這個意思嗎？」 「買房50萬貸款還沒有還，自己回老家住，把房子出租出去用來還貸款，也要交稅？貸款的幾十萬利息靠什麼還？」 「股票虧了可以退稅麼？」 「我欠銀行10萬要不要讓銀行上稅。」 「果然沒錢了，開啟納稅。」 中共針對個人查稅還只是釋放了一個信號，對企業則已經開始下手。近日，中國各省市紛紛搞「稅務倒查」，多家企業被勒令補交巨額稅款，大陸網友驚呼：「打土豪又來了！」 據中國第一財經網站6月16日報導，浙江寧波博匯化工科技股份有限公司（博匯股份）被要求補交5億元稅款，該公司隨後宣布兩條生產線停廠。 廣東佛山高明一家酒店已經註銷幾十年，仍被追繳90多萬元稅款及滯納金。網友批評「死了也不放過」。 在海外網路社交平台X上也傳出了多家中國企業遭倒查數十年，被追討巨額稅費的消息。有網友表示，現在生意圈討論最多的就是查稅，各位老闆都不敢動，「躺平」了。 浙江私營企業老闆劉先生接受新唐人採訪時說，中共地方財政都沒錢了，他們這樣搞是在殺雞取卵。 安徽民企老闆陳明（化名）表示，中共這樣做，就是要讓一些稍微有點錢的人都傾家蕩產，「我們現在的老百姓的民心已經都傷透了，現在清醒的人非常非常多」。 陳明說，中共強行收割老百姓財產，又害怕引發民變，現在是稅務局和公安局一起聯合辦公，「稅務局查，公安局呢這刀把子呢，防止有什麼抗爭呢」。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 推薦閱讀