紐約「牛角包先生」新店開張 72小時打造的美味 【新唐人北京時間2024年06月25日訊】上週六，紐約上州中城迎來一家麵包店開張，有聯邦和紐約州政要到場褒獎、剪綵致賀，全店超過一千份糕點和蛋糕在開張後幾個小時內售罄，來看記者報導。 現場民眾：「3、2、1！」 在剪綵儀式過後，「牛角包先生麵包與咖啡店」（Mister Croissant Bakery & Cafe）正式進駐紐約上州的中城市（Middletown）。 記者：「在紐約的上州中城這裡，迎來了一個美國夢故事，一位印度裔的麵包師帶來正宗的法式麵包，包括我手上這個加大號的牛角麵包。」 店主納亞克（Rakesh Nayak）是位印度裔美國人，在開店前，他曾在意大利知名酒店和休閒公司奇普里亞尼（Cipriani S.A.）擔任美國地區糕點主廚的負責人，他採用傳統法國技巧來製作牛角包，每個牛角包的工序費時72小時，而店裡的招牌是「開心果口味的牛角包」。 Mister Croissant Bakery & Cafe老闆 Rakesh Nayak：「我從5、6年前開始製作開心果口味牛角包，在休斯敦被評為『最佳牛角包』，我自己也被評為『最佳糕點主廚』。」