【禁聞】準備搶錢？中共設警稅合成作戰中心 【新唐人北京時間2024年06月24日訊】近期，中共「倒查30年」企業稅款的同時，多地掛牌設立「警稅合成作戰中心」，宣稱打擊所謂的涉稅違法犯罪行為。分析指出，各地設立所謂的「作戰中心」是把人民當敵人，殺雞取卵似的強制徵稅，搶個人和企業的錢，以維持其財政開支及政權運轉。 今年以來，中國多家A股上市公司遭追繳稅款，有的還需繳納滯納金。尤其維維股份遭追繳30年前的稅款，輿論因此盛傳中共要「倒查30年」企業稅款。 與此同時，包括山西、江蘇、雲南、貴州等20多個省份都掛牌設立了「警稅合成作戰中心」。這一機構大多設在當地的公安局，比如昆明市的「警稅合成作戰中心」設在本市公安局的經偵支隊。 據報導，「警稅合成作戰中心」設立的目的是通過警稅聯動，打擊涉稅違法犯罪行為。 前北京律師、民陣加拿大主席賴建平：「這個實際上是一種非法的行為，因為警察和稅務是兩個性質完全不同的行政機關。警察是沒有權利介入稅收的，那麼稅收應該嚴格按照規定的程序去徵收。」 報導顯示，早在2017年這類「作戰中心」已經出現，今年以來則成批湧現，有的地方叫「警稅聯合偵查中心」，或稱「警稅聯合辦案中心」。 賴建平：「如果用所謂的警稅合成作戰中心，就意味著只要它發出了徵收稅款的命令，你是無條件地去上交的。否則的話，作戰中心就有可能採取強制措施，類似打擊刑事犯罪的雷厲手段來進行強制徵收。通過這種方式從老百姓兜裡把錢搶過來，它才能維持它的財政開支，它才能維持這個政權的運轉。」 前北京律師、民陣加拿大主席賴建平指出，所謂的「作戰」一說，實際上很荒唐。 賴建平：「老百姓依法納稅，按照稅法納稅，這個稅取之於民、用之於民，整個國家是由人民的稅款支持的，它怎麼能把老百姓當作敵人。所謂的『作戰』只能是對外，敵人才談得上作戰，對老百姓哪來的作戰可言呢？」 旅美維權律師吳紹平說，這樣的作戰中心不僅僅可以查稅，還可以通過稅收問題來逼迫企業就範。 旅美維權律師吳紹平：「因為中共現在經濟下滑，地方財政面臨巨大的困難。在這個背景下，它通過這種方式增加它的稅收收入。通過讓警方介入的方式，用這種暴力機器作為後盾，來脅迫這些企業主，如果他們不配合徵繳工作的話，警察就對他們刑事立案、偵查、抓人、扣押，甚至沒收財產。」 吳紹平指出，如果查不出企業的稅收問題，它也可以去查企業主的其它問題，脅迫他們交稅。 吳紹平：「事實上，這種做法是一種很典型的殺雞取卵的一種做法。因為中共的這種非法的徵收活動，導致企業經營陷入困頓，導致很多企業會因此無法存續下去了。」 廣東佛山高明區新世界酒店已經註銷，近期仍被追繳27年前的93萬稅款，還有不封頂的滯納金。浙江寧波博匯化工科技公司也因被「補稅」5億元，由盈利轉為大額虧損而關門停產。 賴建平：「這樣（查稅）的做法，它會讓現在的企業和個人產生很大的信心上的挫折。特別是以前偷漏稅的企業，它會藉這個機會對他們進行不成比例的處罰。比如說罰款或者是滯納金，會出現巨大的企業和個人難以負擔的額度。」 賴建平指出，這個也反映了中共做什麼事情都是人治、非法治的特徵，運動式的執法。 賴建平：「很多企業和個人會因為這樣的一個運動式的執法，遭受嚴重的損失，甚至有的企業會破產倒閉，面臨清算。有的個人會負債纍纍，會逼死、逼瘋很多納不起稅的，也會導致很多人家破人亡，人財兩空，傾家蕩產，會造成很嚴重的社會問題。」 中國經濟持續惡化下，很多企業已經關門倒閉，如今各地成立「警稅合成作戰中心」追稅，只能導致更多企業破產，更多富人由富返貧。 編輯/採訪/李韻