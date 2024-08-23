美国民主党全国代表大会落幕 中国议题占几何？

随着伊利诺伊州芝加哥联合中心会场降下10万只红、白、蓝色气球，美国民主党为期四天的全国代表大会于本周四(8月22日)落下帷幕。本次会议汇集了来自全美各州的大约近五万人参加，包括各州民主党选出的代表以及超级代表，还有上千名媒体人士。 民主党除了在大会上正式提名现任副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)和明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹(Tim Walz)为本党的正副总统候选人之外，还在大会上通过了其11月总统竞选纲领，即2024年党纲。 民主党多位党内重量级人物纷纷登台发表演说，为哈里斯和沃尔兹助选，其中包括前总统克林顿和奥巴马和他们的夫人希拉里和米歇尔，以及佛蒙特州参议员桑德斯、纽约州众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯Alexandria Ocasio-Cortez)等人。 本次大会还吸引了包括著名访谈主持人奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)、歌星约翰·传奇(John Legend)以及演员伊娃·朗格利亚(Eva Longoria)在内的艺人登台捧场。 本次党代会尤其令参会者动容的当属总统乔·拜登(Joe Biden)第一天告别性的演说。拜登演讲中说到“能担任你们的总统是我一生最大的荣幸”，“我把我的心和灵魂献给了我们的国家”等话时，全场响起了经久不息的掌声和“我们爱乔!”的呐喊声。 为期四天的民主党党代会最后一天由哈里斯发表约40分钟的接受提名演说收尾。哈里斯的演说从回忆儿时经历开始，到回顾自己的职业生涯，阐明自己的主要政策，以及严厉批评共和党候选人特朗普，最后正式宣布接受提名、代表民主党参加第47任美国总统的竞选。 总统候选人哈里斯预计会延续拜登政府的对华政策 现任副总统卡玛拉·哈里斯已经创下多项“历史第一”。哈里斯是美国历史上首位女性副总统，也是历史上首位具有南亚裔和非裔血统的副总统；如果竞选成功，她将成为历史上首位女性、南亚裔和非裔总统，具有划时代的突破性。 另外值得一提的是，哈里斯直到50岁才结婚，没有生育子女，不过她和丈夫道格·埃姆霍夫(Doug Emhoff)和前妻所生的两个孩子(二人也在此次党代会为哈里斯站台打气)关系非常融洽。 哈里斯在担任副总统之前曾任四年联邦参议员，主要集中在司法和情报领域，之前职业生涯也大都担任检察官和处理国内议题，所以被外界普遍认为缺乏外交经验。 在过去三年半担任副总统期间，哈里斯曾出访过21个国家(包括4次亚洲之行)，会晤过约150位外国领导人。 哈里斯曾于2021年访问越南和新加坡，并参加了2022年泰国亚太经济合作组织(APEC)会议、2023年印尼东南亚国家联盟会议和东亚峰会。