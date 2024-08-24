中国开放首批游客赴马祖观光，学者：北京试图施惠国民党并证明民进党非两岸可靠伙伴

中国政府开放福建省游客到台湾马祖旅游，第一批游客七人星期五(8月23日)搭乘小三通船班抵达马祖。台湾方面表示，乐见中国踏出开放游客赴台观光第一步，但希望中国能全面开放民众赴台旅游。至于这一事态发展是否对台海两岸关系有正面作用，有学者认为，中国此举是在企图影响台湾离岛政治，与以往北京只对国民党执政县市让利的做法类似，希望以此证明民进党并非两岸间的可靠伙伴，因此，两岸关系在美国大选前将持续紧张。 福建省公安厅出入境管理部门8月22日宣布，即日起恢复受理福建居民申办六个月一次有效的赴马祖“个人旅游签注”或“团队旅游签注”；8月23日，由当地旅游业者组成的“踩线团”就透过“两马”(福州马尾往返马祖南竿) 小三通船班抵达马祖南竿进行五天四夜的深度参访，以便为更多赴台旅游的中国游客规划观光景点及路线。 台湾乐见中国开放民众赴台旅游 台湾海峡交流基金会秘书长罗文嘉星期五在一场背景说明的记者会上表示，乐见中国开放民众赴台旅游。 “虽然只有福建，虽然只到马祖，但总是踏出一步，”他说，海基会也予以正式回应，下个月在马祖设立的服务中心将开始正式运作，以提供两岸民众通过小三通往来所需的各种服务。 罗文嘉呼吁中国不要阻碍两岸民众的交流。他说，台湾政府一直都双方民间往来持开放态度，“整个关键和阻碍当然在对岸”，台湾希望两岸能够有来有往，如此才能叫做交流，“如果只有一方同意，一方不同意，一方热，一方冷，那就不叫真正的交流。” 罗文嘉说，台湾不止金门和马祖两地，包括本岛在内，所有台湾民众都可以自由到中国旅行观光、从事各种活动，但中国目前对他们的国民来台观光仍然采取禁止立场。 “台湾欢迎全世界喜欢台湾、想认识台湾的朋友来到台湾，这包含中国大陆境内所有想来台湾走走看看、认识台湾美好价值的人，我们都张开手臂来欢迎，”罗文嘉说。 罗文嘉还提醒台湾民众赴中国旅游应注意的事项，包括中国国安部发布的文件，对一些敏感设施或建筑在拍照和记录上有所管制，因此提醒民众尽量不要对一些敏感公共设施拍照或做记录，“以免误触中共的国安相关规定。” 中国意图影响台湾离岛政治 对于中国开放游客到马祖旅游对两岸关系的影响，美国外交政策研究所(FPRI)亚洲项目非常驻研究员善学(Thomas Shattuck)在接受美国之音(VOA)电邮采访时说，他认为中国此举是在试图影响台湾离岛的政治。 “中华人民共和国重新允许游客前往台湾能够得到的收获不多，因为台湾的旅游业并没有大幅受到中华人民共和国游客减少的影响。诚然，那些非中华人民共和国游客不太可能到马祖或金门，所以要让游客到那里或许能刺激那些离岛的旅游业。” 就在中国恢复让福建居民前往马祖旅游时，一个由金门民意代表组成的访问团也在北京游说中国，呼吁开放让大陆民众到金门旅游。 官方新华社报道，国民党籍的金门县议会议长洪允典率领县议会代表团与同为国民党籍立委陈玉珍等人星期二抵达北京，“就恢复福建居民赴金门旅游、加强金门与大陆交流合作等向有关部门表达意见建议。” 让国民党执政显示获利 善学认为，只要恢复开放中国游客到金门旅游，从厦门出发的船班需求就会增加，这种情形不禁令人担忧两岸海警在金门禁限制水域的互动会是什么情况。 “大体而言，这种做法与以往中华人民共和国让立场与国民党一致的县市获益以增加对它们的支持，并且展示出民进党不是两岸间可靠伙伴的做法没什么不同。我不确定这种策略是否真的有多大效果，”他说。 惩治台独规定无助两岸对话