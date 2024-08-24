新西兰官员：西方对太平洋岛屿的忽视让其他国家增强了其影响力

新西兰外交部长温斯顿·彼得斯(Winston Peters)表示，包括美国和新西兰在内的西方国家未能足够迅速地了解南太平洋岛国的地缘政治重要性，留下了权力真空，使得其他国家趁机在该地区增加其外交影响力。 彼得斯星期四(8月22日)在首都惠灵顿的议会办公室接受美联社(The Associated Press)采访时发表了上述言论。包括澳大利亚和新西兰在内的太平洋国家领导人将于下周在汤加举行年度峰会。世界上一些最小和最偏远国家的主权危机、气候变化和外国影响力等问题预计将成为峰会的焦点。 热带岛屿和环礁国家地区曾一度被许多西方政府所忽视，近年来已成为世界上最大国家政府之间争夺影响力、资源和权力的焦点。太平洋岛国论坛(Pacific Islands Forum)的重要性因此呈爆炸式增长，吸引了来自世界各地的外交和民间组织观察家。 中国正在用基础设施资金、出口市场和安全援助等双边安排的甜头来向太平洋小国的领导人示好，导致澳大利亚和新西兰在近几个月来推动论坛的太平洋式共识外交。但是，彼得斯说，他们面临的局面与以前不同了，部分原因是他没有参与的前几届政府的失误。 “如果你不在那里发挥影响力，那么其他与你价值观不同的影响力可能会大规模地填补真空，这种情况已经发生了，” 79岁的彼得斯说。彼得斯也是副总理、前外交部长和新西兰任职时间最长的现任议员。 彼得斯并没有具体点名中国。但他谴责了他所说的席卷太平洋的“支票簿外交”的兴起–这些资金有政治规定或必须偿还，让小岛国们在沉重的债务下苦苦挣扎–中国近年来通过这一策略巩固了其影响力。 “像新西兰这样理念相近的国家将不得不应对这个问题，因为我知道其中一些国家无法偿还，”他说。彼得斯说，小岛国背负着外部大国的沉重债务，这给予了大国“当初发放贷款背后所设计的那种影响力”。 彼得斯说，新西兰有500万人口，在世界舞台上微不足道，但与大多数只有1500人口的太平洋岛国相比则是大国，但是新西兰不挑战其他太平洋国家的独立。他说：“我们说小国很重要，它们的声音有权像我们或任何更大的国家一样受到尊重。” 彼得斯在过去六个月中访问了太平洋岛国论坛其他17个成员国中的14个。他说，持续的联系至关重要，这样才能确保地缘战略压力“由理念相近的国家共同应对”。 然而，澳大利亚和新西兰劝告这些岛国记住他们在通常被称为“太平洋大家庭”中的作用，这有时会激怒那些通常是在中国的帮助下寻求开辟自己道路的领导人。本周，基里巴斯宣布将在今年剩余时间内暂停外交访问，原因是正在进行的选举–但这引发了一些分析人士的质疑：与北京更密切的关系以及与澳大利亚日益疏远的关系是否是部分原因。 彼得斯没有评论他认为促使这一举动的原因。但他表示，该地区的“DNA 联系”–几千年前穿越太平洋最终到达新西兰的波利尼西亚航海者–将会占上风。 彼得斯说，他今年的旅行让他看到，太平洋岛国的公民没有被一些领导人通过双边安排的拉拢而受“诱惑”。 “去问问太平洋地区的村寨、小镇和山区的普通人，他们会告诉你他们喜欢什么，”他说。