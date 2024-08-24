《紐時》攻擊神韻 旅美華人籲查中共間諜 【新唐人北京時間2024年08月24日訊】在美國《紐約時報》8月16日發表幾篇文章攻擊神韻藝術團後，多位海外華人在社交媒體發聲譴責，有人籲美國政府調查在美國的中共間諜。 神韻藝術團由法輪功學員於2006年在美國創立，旨在復興未受共產主義影響的中華傳統文化，總部位於紐約。 《紐時》攻擊法輪功 華人籲查中共間諜 資深自媒體人老燈8月22日發推說：「《紐約時報》攻擊法輪功內幕極深，該文的作者與中共關係密切。」他表示自己已經收到大量爆料，將開講節目揭露中共黑幕。 當日老燈在油管發布節目說，他得到爆料消息，中共公安部命令下屬部門，最近在社群媒體上，要展開針對神韻和法輪功的猛烈攻擊。中共公安部發出指示，要向外國媒體分享有關法輪功的誹謗信息，並操縱與法輪功相關的搜索引擎結果。中共公安部還指示，要激活中共海外的特工，特別是在美國。其目的是散佈有關法輪功和神韻的謠言，挑起法輪功團體內部的分裂，從內部破壞法輪功學員創立的組織的穩定。 旅居美國的原中國企業家胡力任8月17日在X（原推特）上說，中共造謠抹黑、黑白顛倒是一貫的，歷史上中共對地主鄉紳、資本家、信仰者、學者師者思想者、抗日英雄、民國政府及軍隊、追求自由民主的學生民眾都是抹黑、虐待、殘殺，連幾千年前孔子、孟子都難逃厄運。 「這些惡行都已經成為現實鐵證。所以邪惡共匪對法輪功群體抹黑、虐待、殘殺是必定的。」 8月20日胡力任再寫道：「《紐約時報》幫助邪惡共匪在海外惡意抹黑攻擊法輪功群體是必定的。FBI應該徹查《紐約時報》內滲透的中共間諜。」 胡力任在一個帖文中表示，希望推友提供《紐約時報》撰寫美化中共的編輯記者名單與資料，將遞交給FBI總部進行徹查。 過往多起報導遭質疑 學者、資深媒體人戈壁東於8月19日發推，指《紐約時報》號稱對神韻做了一年調查，結果「就是那些雞毛蒜皮的事」，「美國沒有一所學校不可以寫那麼長，或者比它更多的系列文章了。」 戈壁東介紹了他收集的《紐時》過往報導，如在2020年將禁止武漢病毒流入美國實施旅行禁令稱為對中國人的種族歧視，「這口氣比《人民日報》還扭曲！」《紐時》還曾發表過《給社會主義一個機會》《共產黨是怎樣引導中國走向成功的》等文章。 「同一年我截圖了它們的一週報導：週一罵美國霸權主義，週二罵川普（特朗普），週六、週日報導自由世界如何混亂，週三、週五讚揚中共，週四報導習近平接見革命群眾。一週內有四個版面是套紅的，全部是讚揚中共和習近平的。我的臉書上可以找到截圖證據。它還發文痛罵普世價值。」 戈壁東直指，《紐約時報》這樣的「紅媒」是中共在極左支持下全球滲透的結果，其價值體系是極權中共的，是中共在美國的代理，可謂美國的恥辱。「這樣的媒體，對神韻的報導有多少可信度？」 加拿大華裔女作家、民運活動家盛雪8月21日轉發了大紀元的報導《前媒體人趙蘭健：紐約時報接受中共統戰》，並引用文章所寫：「趙蘭健說：『現在，《紐約時報》對準了中華民族最善良的社會團體神韻藝術團，實施抹黑和摧毀行動。』趙蘭健寫道：『《紐約時報》的筆墨著眼點就是一場精心架構的黑白顛倒……』」（先前報導：前媒體人趙蘭健：紐約時報接受中共統戰） 8月19日，大紀元已發表了對幾位紐約知名人士和美籍華人的採訪報導。受訪的中華公所前主席、東華協會主席於金山，政論家、《北京之春》榮譽主編胡平，紐約作家、台灣海外網評論員巫本添，執業的律師陳闖創等，紛紛譴責《紐約時報》，支持法輪功和神韻。 （先前報導：紐約知名華人駁紐約時報不實報導）