西西里島船難7死 船廠疑人為釀禍 檢以過失殺人調查 【新唐人北京時間2024年08月24日訊】英國科技大亨林奇和親友日前搭乘遊艇出遊，卻於19日清晨在意大利西西里島外海遭遇風暴後沉沒，造成林奇和其他6人喪命。船廠所屬集團執行長22日曾表示，疑似是船員一連串「難以形容、不當的失誤」釀禍。檢方今天(8月24日)對沉船事故展開過失殺人調查。 船廠集團疑人為釀禍 中央社引述路透社報導，海事專家對這起船難感到困惑，因為他們認為，意大利高級遊艇製造商Perini Navi打造的「貝氏號」（Bayesian）應該能承受住19日的風暴。 貝氏號是在2008年建造，曾兩度整修，上次是在2020年，但不是由Perini Navi整修。 造船廠所屬的意大利海洋集團（The Italian Sea Group）執行長柯斯坦提諾（Giovanni Costantino）22日接受路透社訪問時說：「這艘船遭遇一連串難以形容、不當的失誤，不可能的事卻發生在那艘船上…船因為進了水沉沒。」 柯斯坦提諾排除任何設計或建造出包的可能性，他稱這種情況不太可能發生，因為過去16年航行都沒碰上問題，包括遇過比19日更惡劣的天氣。 當時停在貝氏號附近的另一艘遊艇則是毫無損傷。他歸咎貝氏號船員有「令人難以置信的過失」，沒有做好因應風暴的準備，當時航海天氣預報就說過會有風暴。 柯斯坦提諾表示，當船採取起錨、關閉門和艙口、降低龍骨以增加穩定性等措施準備因應風暴時，就應該要求乘客離開船艙並在安全地點集合。如果遵循正確的程序，所有乘客都會在一小時後回去就寢，「隔天一早他們會很高興地繼續他們美好的航程」。 貝氏號船長和其他船員尚未對這起船難公開發表評論。 檢方展開過失殺人調查 負責調查的意大利檢方今天(24日)舉行記者會。西西里島（Sicily）特爾米尼伊梅雷斯（Termini