直播・施政報告｜文創界批日夜繽紛成效減 李家超：多思考新方法

《施政報告》諮詢會一連兩個星期日舉行，今日（25日）特首李家超與多名司局長到了旺角伊利沙伯中學舉行，聽取獲邀出席逾120人的意見。 上星期在大埔舉行的諮詢會，李家超說現在是惠民生添幸褔最好的時機，獲邀出席的區議員、地區三會成員及青年等，提出房屋、經濟、勞工、醫療、照顧者等多個議題的意見。 8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（片段截圖） 李家超：非常重視地區諮詢 李家超感謝出席者和正收看諮詢會的觀眾，他說非常重視地區諮詢，「你哋最了解地區問題、細節上問題」，又指上次諮詢會後有很多意見有啟發性，對政府如何運用資源與落實政策非常重要，今次也希望盡量留時間予大家發表意見，適時分享自己看法。 8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝） 東區青年交流促進會主席陳德銘提出，希望政府完善創業生態圈，建議設多元化創業資金。（直播截圖） 有青年組織代表冀稅務寬免支持創業 身兼東區康山關愛隊隊長的東區青年交流促進會主席陳德銘提出，希望政府完善創業生態圈，建議設多元化創業資金，政府提供稅務寬免，吸引或留住更多人在港創業，也希望政府提供支持服務，為創業團體提供空間、資金。 任職中資電訊公司的陳先生希望政府有更多政策於北都基建建設。（直播截圖） 任職中資電訊公司的陳先生希望政府有更多政策於北都基建建設，包括數據中心，爭取該區有世界數據中心，並在本地人才方面給予支持。他又希望政府加快相關審批流程，構建更多網絡連接，令香港成為綜合平台，並提升網絡安全。 律師陳先生說，希望提升行業效率，特別在新興科技應用。（直播截圖） 律師陳先生說，希望提升行業效率，特別在新興科技應用，近年見到政府大力推動新興科技，特別在人工智能，他希望其行業也支持發展，建議政府再推出法律基金，助業界將系統升級，相信隨著普及應用，會令行業水平提高，更有競爭力，令香港法律行業在世界領頭。 8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（片段截圖） 中國香港跳繩總會主席黃婷倡設配對基金，讓企業提供資源支持運動員。（片段截圖） 跳繩總會倡設配對基金 讓企業提供資源支持運動員 中國香港跳繩總會主席黃婷則提到體育方面資源投放，希望政府除了在資源調配上檢討，也讓多些企業、市民加入支持，如設配對基金。她指，體育好處多，希望有跨部門推出推廣政策。 九龍城區委任區議員利哲宏希望引入更好的方法讓少數族裔學中文。（片段截圖） 九龍城區委任區議員利哲宏感謝政府投放資源讓少數族裔學中文，希望可進一步引入一些更好的教學法，又指現時有少數族裔有通行證回內地，望有更多學習文化機會。