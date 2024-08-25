【專題】波士頓親共僑領難逃中共間諜指控 【新唐人北京時間2024年08月25日訊】在波士頓唐人街，梁利堂在幾年前開始「走紅」，為了向中共投懷送抱，他積極成立「大波士頓中國和平統一促進會」，向紐約中領館報告反共人士「黑名單」，向中共國安提供可招募「培養」的人選，並兩次三番受邀回中國參加統戰部會議。但這一切在去年五月他被逮捕後戛然而止。 梁利堂面臨的指控不僅揭示了他與紐約中領館間的祕密通訊，還引起了對於僑社「外國代理人」問題的廣泛關注。上個月，當梁利堂試圖以言論自由為由來推翻指控時，法官駁回了他的請求。而在紐約，王書君這名長期在民運圈內活動的人士，也被發現替中共國安做祕密線人近20年而被定罪。這兩起案件，雖然涉及的人物立場不同，卻宛如硬幣的兩面，展示了「外國代理人」案例的多重面貌，以及中共招募代理人的手法。 梁利堂堅稱，他的行為僅僅是在行使與中國（中共）官員溝通的權利，這是受到《美國憲法第一修正案》保障的。但在這場法律的拉鋸戰中，梁利堂最終難逃中共代理人的指控。 01：梁案法庭激辯 法官駁回撤訴要求 此前，梁利堂一案的辯護和檢方對於「外國代理人」的定義進行了激烈的辯論。 梁利堂通過代理律師德米西（Derege Demissie）在5月7日提出的21頁撤訴動議中說，「外國代理人」的定義含糊，可能導致任意執法。他爭辯說，梁利堂與中共官員的溝通僅僅是基於共同的政治信仰和目標，並不構成傳統意義上的代理關係。梁的行為只是在宣揚個人和組織的政治觀點，「他並非作為代理人行事，而是與中國（中共）的利益『平行』行事，或許還追求『共同目標』。」 然而，負責起訴該案的聯邦助理檢察官基斯特納（Timothy Kistner）反駁稱，第951條法律與《外國代理人登記法》（FARA）是完全不同的法規，包含不同的要素。梁利堂不僅與中共利益並行且追求共同目標，他還在中共官員指導下行動，並向他們報告，這些行為符合第951條法律對「外國代理人」的定義。第951條法律允許以較小程度的「指導」來確立代理關係，而不需要反映雇主對雇員的直接控制。 麻塞諸薩州聯邦法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）在審理此案時說，第951條將「代理人」定義為「一個同意在美國境內根據外國政府的指示或控制行動的個體」，此條文並不要求證明雙方存在「補償或明確協議」，起訴書中已經列舉了許多事實來支持梁利堂「同意受外國政府的指揮或控制」，這就足夠指控了。 梁利堂的律師又提出，第951條的指控侵犯了梁的第一修正案言論自由權，「因為梁的觀點和中國（中共）的觀點與美國的觀點相悖，政府專門針對他進行政治起訴。美國政府越來越多地利用FARA，對與中國（中共）有聯繫的美國公民進行政治起訴。」 檢控官基斯特納反駁說，這些論點是對法律和事實的誤解，因為FARA和第951條並沒有懲罰言論，而是懲罰未登記的行為。檢方強調，第951條法律和FARA的目的是為了國家安全，這些法律要求國內代理人向美國司法部長報告，以便公眾了解信息背後的真正來源，「防止外國主事人暗中影響美國的政策」。 法官塔爾瓦尼認同檢方的立場，認為梁利堂的行為超出了單純的溝通範疇，涉及到了具體的、與外國政府的指示或控制相關的行動，例如，對異議人士拍照、收集資訊並傳給中領館。她說，第951條法並不是「刑事化」親外國政府的情感或言論內容。該條法是通過建立一套追蹤「外國代理人」的系統，進一步促進國家安全這一不容置疑的重要政府利益。 最終，法官在7月16日發布17頁的裁決意見，駁回了梁利堂的撤訴申請，案件將繼續進行，預計明年1月開審。 02：波士頓華埠的旗幟之爭 梁利堂在去年5月被捕後，中共喉舌《環球時報》的英文版於同年9月8日發表了一篇文章，標題為「操縱『證據』，讓無辜中國人民遭受不公正對待」，指責美國對梁利堂的指控是「將法律政治化」。那麼，美國提出的20頁起訴書究竟包含了哪些細節？這些證據是否足以支持對梁利堂的指控？ 根據法庭文件和公開資料，梁利堂是美國公民，在美國居住超過30年，他在波士頓一家酒店工作，是當地26號酒店工會的活躍成員。此外，梁利堂在波士頓僑界也很活躍，曾任中美文化協會書記、美國中餐聯盟副主席等職。在紐英崙中華公所和梁氏宗親會等傳統僑社中，他也曾擔任要職，並參與舉辦「十一」升旗和晚宴等活動。