史上首次 SpaceX商業太空旅行週一升空 【新唐人北京時間2024年08月25日訊】美國太空探索科技公司SpaceX正在準備把四名乘客送上太空，拉開人類商業太空旅行的序幕並進行一系列突破性實驗。帶您了解。 下週一（8月26日）凌晨，SpaceX飛龍號太空船將搭載四名「普通」乘客，從佛羅裡達州NASA肯尼迪航天中心發射升空，開啟「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，太空船將繞地球上空飛行長達五天，並上升到距離地球表面1,400公里的高度，比國際太空站高出三倍多。 搭載的四名乘客包括：熱愛太空旅行的億萬富豪賈里德‧艾薩克曼（Jared Isaacman），和他親自挑選的三名乘客——退休空軍中校斯科特‧波蒂特（Scott Poteet）和SpaceX的兩名工程師莎拉‧吉利斯（Sarah Gillis）、安娜‧梅農（Anna Menon）。 這是繼美國航空航天局（NASA）阿波羅計劃後，人類50多年來距離地球最遠的一次太空旅行，而且是首次民間商業太空旅行，雄心勃勃；任務中，乘客將進行2個小時太空行走。 這是新計劃三次飛行中的首次飛行。SpaceX創辨人馬斯克早前發文，將任務描述為「星際時代的早期開拓者」，如果項目進展順利，未來相關技術可把數百人送到地球軌道、月球，甚至是火星。 機組成員莎拉‧吉利斯Sarah Gillis：「到目前為止，實際上只有國家能夠進行太空行走計劃，而SpaceX有著雄心勃勃的目標，那就是到達火星並在多個行星上創造生活。」 在這次任務中，太空行走使用的太空衣將成為人們關注的焦點。不同於SpaceX先前多次使用的艙內航天服，在太空行走時需要抵禦宇宙空間高能粒子帶來的輻射、極端溫度變化及微隕石撞擊，同時還要確保一定的行動自由度。 任務指揮官億萬富翁艾薩克曼Jared Isaacman：「如果你要去月球或火星，你將不得不應對太陽風和一般背景輻射。」 機組成員莎拉‧吉利斯Sarah Gillis：「我認為我們將進行大量數據查找和事實調查，然後我們可以將這些數據帶回來，以使未來的太空行走操作或未來的宇航服設計變得更好。」 新唐人電視台記者李清怡、明玉綜合報導